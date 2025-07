Rihanna gera polêmica ao nadar em esgoto no Rio de Janeiro

A visita da cantora Rihanna ao Brasil em 2014 fez muito barulho. Ela foi flagrada curtindo a Praia da Urca, no Rio de Janeiro, numa área que, reconhecidamente, enfrenta sérios problemas de esgoto. Mesmo com a água imprópria para banho, a artista não deixou de aproveitar o momento, e logo ganhou os holofotes.

Naquele ano, Rihanna estava no Brasil para acompanhar a final da Copa do Mundo, que teve Alemanha e Argentina como protagonistas. Aproveitando a viagem, ela decidiu explorar as belezas do Rio, mostrando que também queria desfrutar da cultura local.

O que a cantora fez durante sua passagem no Brasil em 2014?

Durante sua estadia, Rihanna e algumas amigas escolheram a Praia da Urca como um dos locais para relaxar. As imagens delas se divertindo lá foram tiradas por paparazzis e se espalharam pelas redes sociais, gerando não só a admiração dos fãs, mas também debates sobre a situação ambiental da praia. É curioso como a presença de uma artista tão famosa pode trazer à tona questões importantes como essas, não é mesmo?

Além de momentos descontraídos na praia, Rihanna participou de várias festas promovidas pela Budweiser coincidentemente ligadas à Copa do Mundo. Uma dessas festas aconteceu no Hotel Pestana, que estava todo decorado e transformado para o evento. O ponto alto foi quando ela foi vista segurando o troféu da Copa, posando ao lado de jogadores da seleção alemã, logo após a vitória contra a Argentina no Maracanã.

Vontade em desacelerar carreira

Mais recentemente, Rihanna compartilhou seu desejo de dar um tempo na carreira, em meio à sua terceira gestação. A artista, que é mãe de RZA, de 3 anos, e Riot, de 1 ano, com o rapper A$AP Rocky, revelou essa decisão durante a pré-estreia do filme de animação “Smurfs” (2025), no qual ela dubla a personagem Smurfette.

Ela explicou que essa pausa é uma maneira de buscar um equilíbrio melhor entre sua vida pessoal e profissional. Essa escolha mostra como é importante para Rihanna dedicar um tempo para sua família, enquanto ainda planeja envolver-se em novos projetos. É compreensível que, ao longo da carreira, a artista queira aproveitar esses momentos especiais com seus filhos.