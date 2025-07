Fiat Fastback Hybrid 2026 oferece desconto de até R$ 32 mil

O Fiat Fastback Audace T200 Hybrid já está despontando nas lojas com um preço mega convidativo, logo após a sua reestilização. A versão Audace T200 Hybrid, que é a porta de entrada para o mundo dos híbridos leves da marca, está com um descontão: R$ 127.990, o que significa uma economia de R$ 32 mil em relação aos R$ 159.990 que estão na tabela. Mas corra, porque essa condição vai até 5 de agosto ou enquanto durarem os carros em estoque, que no caso, são todos na clássica cor Preto Vulcano e sem opcionais.

Pensa nas mimos que você vai ter? O já mencionado Fastback Audace Hybrid vem de série com chave presencial, partida remota — super prático, né? — carregador por indução e uma central multimídia de 10,1 polegadas. Para a segurança, tem frenagem autônoma de emergência (AEB), assistente de permanência em faixa (LKA), faróis altos automáticos e sensor de chuva. Além disso, conta com câmera de ré, volante revestido em couro e um design que destaca as maçanetas na mesma cor da carroceria. Tudo isso dá um toque de sofisticação ao carro, que já é uma beleza.

Falando de negociação, a oferta é válida apenas para pessoas físicas que compram no varejo e ainda conta com frete incluso. E não para por aí! A Fiat também está oferecendo taxa zero e até R$ 25 mil de bônus na troca de um carro usado. Isso faz o Fastback híbrido sair mais em conta do que o Pulse Audace T200 Hybrid, que custa R$ 131.990. Uma baita oportunidade para quem quer entrar nesse mundo híbrido sem estourar o orçamento.

Linha 2026 recebeu facelift

Agora, sobre a linha 2026, essa é a primeira reestilização do SUV cupê da Fiat. A frente ganhou uma nova grade com contornos mais retos e um para-choque renovado, que traz aberturas laterais e uma tomada de ar com filetes verticais. É tudo pensado para dar uma aparência mais robusta e moderna.

O Fastback mantém a essência do Pulse reestilizado e de alguns modelos europeus, mas traz detalhes únicos que o tornam distinto. Por exemplo, temos um acabamento cinza na parte inferior do para-choque, que não aparece no SUV compacto.

Além do visual estiloso, a versão Audace chega com novas rodas diamantadas de 17 polegadas e painéis de porta com inserções em tecido, que conferem um ar mais aconchegante e elegante.

Sob o capô, você encontra o motor 1.0 turbo T200 da família GSE, que é a mesma linha dos Citroën C3, Basalt e Peugeot 208. Ele conta com um sistema híbrido leve de 12V, que colabora com a bateria convencional fazendo com que o carro ganhe eficiência sem perder a potência.

Aliás, o desempenho não decepciona: são 125 cv com gasolina e 130 cv quando abastecido com etanol, além de um torque de 20,4 kgfm. O câmbio é CVT com simulação de sete marchas, e o sistema híbrido atua mais como um suporte para o motor a combustão, ajudando a deixar o consumo e as emissões mais baixos.

Quem já pegou estrada sabe como esses detalhes fazem diferença na hora de dirigir. E, ó, fica aquele toque: nunca se esqueça de calibrar os pneus antes de pegar a estrada. Isso pode fazer toda a diferença na sua segurança e na economia de combustível.