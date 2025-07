Fiat Fastback atinge 150 mil unidades produzidas no Brasil

O Fiat Fastback acaba de alcançar um feito e tanto: 150 mil unidades produzidas aqui no Brasil! Desde seu lançamento em 2022, esse foi o primeiro SUV coupé da Fiat, e ele sai direto da fábrica de Betim, em Minas Gerais. E tem mais novidades vindo por aí: a partir de novembro de 2024, ele também vai ter uma versão híbrida. É um modelo que realmente se firmou como um dos pilares da Fiat, trazendo um toque de sofisticação e tecnologia para o nosso dia a dia.

Agora, com a linha de 2026, chegaram alguns updates legais. O Fastback ganhou uma frente reformulada, com uma grade que traz linhas mais retas e um acabamento em preto brilhante, que deixa tudo mais elegante. E se você curte um teto panorâmico, pode optar pelo pacote Sunroof em algumas versões, que também inclui faróis de neblina em LED e um sistema de monitoramento de ponto cego que avisa com alertas sonoros e visuais. No interior, a modernidade se destaca com um painel digital e uma central multimídia de 10,1” que conecta sem fio, além de um carregador por indução que, vamos combinar, facilita a vida.

Esse modelo está disponível em cinco versões, desde a Turbo 200 AT até a esportiva Abarth. O porta-malas é um show à parte, com 600 litros, e o espaço interno é super confortável, oferecendo uma posição de dirigir elevada, que é ótima para quem passa bastante tempo no trânsito.

Falando em esportividade, a versão Abarth, que chegou em 2023, é realmente a mais radical. Com seu motor T270, ela entrega 185 cv e um ronco que faz qualquer entusiasta sorrir. Para quem gosta de emoção, tem até um modo exclusivo chamado Poison, que deixa tudo mais agressivo na hora da aceleração. Para 2026, ela veio com uma frente nova, para-choque redesenhado, rodas de 18 polegadas e detalhes em vermelho que realçam ainda mais o visual esportivo. Quem não gosta de um carro que chama atenção na estrada, não é mesmo?

No interior da Abarth, os detalhes também são bem pensados, com bancos que têm costura vermelha, regulagem elétrica para o motorista e um teto solar que faz a diferença em dias ensolarados. E o monitoramento de ponto cego é uma segurança a mais que vem de série.

Para a Fiat, o Fastback representa um passo importante. Eles afirmam que o modelo remodelou a categoria ao trazer um SUV com design de coupé e também abriu as portas para a marca no mundo dos híbridos. Um carro que realmente combina conforto, tecnologia e, claro, aquela pitada de esportividade que todo apaixonado por carros busca.