Fiat Fastback atinge 150 mil unidades fabricadas em 2022

O Fiat Fastback acaba de atingir um número impressionante: 150 mil unidades produzidas na fábrica de Betim, em Minas Gerais. Esse SUV cupê, que teve sua estreia em 2022, combina um design arrojado com a praticidade que a gente ama em um carro. Desde 2024, ele também ganhou uma versão híbrida leve, colocando a Fiat na dianteira da eletrificação no Brasil.

Esse modelo é o segundo SUV da marca a ser fabricado por aqui. No início, ele veio equipado com motor 1.0 turbo flex de três cilindros e câmbio automático CVT ou um mais robusto 1.3 turbo flex, também automático, mas com seis marchas. Como se não bastasse, em 2023, o Fastback recebeu a versão esportiva Abarth, com um motor 1.3 afinado e uma suspensão que promete mais adrenalina ao volante.

A partir de novembro de 2024, o Fastback incorporou a nova tecnologia Bio-Hybrid, que se destaca pela simplicidade na eletrificação com um sistema de 12V. O T200 Hybrid apresenta um alternador que também funciona como gerador e motor de partida. Quem já enfrentou horas de trânsito pode dar valor a esse tipo de inovação, já que um motor mais eficiente faz toda a diferença na economia.

Recentemente, no fim de junho de 2026, o Fastback passou por uma atualização visual. A Fiat deu uma repaginada na frente do carro, que agora conta com uma grade nova e um para-choque que parece ter sido desenhado para cortar o vento. Em termos de estilo, a mudança deixa o modelo mais moderno e alinhado com as tendências globais.

Além disso, a linha 2026 traz um teto solar panorâmico nas versões mais sofisticadas. Esse sistema é super parecido com o que encontramos nos Peugeot 208 e 2008, oferecendo todo conforto que você e sua família merecem em viagens longas. Na versão Abarth, os bancos dianteiros ganharam ajustes elétricos e um design que envolve melhor o corpo, ideal para quem valoriza conforto e performance ao mesmo tempo.

Fiat Fastback 2026: versões e preços

Turbo 200 AT – R$ 119.990

Audace T200 AT Hybrid – R$ 159.990

Impetus T200 AT Hybrid – R$ 167.990

Limited Edition T270 AT – R$ 171.990

Abarth – R$ 177.990

Essa variedade de versões e faixas de preço significa que tem opções para todo tipo de motorista. Se você é fã de um carrão esportivo ou procura um modelo prático para o dia a dia, o Fastback certamente tem algo que vai chamar sua atenção. E, claro, quem não gosta de ver o carro dos sonhos na garagem, não é mesmo?