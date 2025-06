Fiat Fastback 2026 estreia com visual atualizado nas lojas

O Fiat Fastback 2026 já está nas concessionárias brasileiras, e as novidades estão de deixar qualquer amante de carros animado! Com uma repaginada no visual, o modelo ficou mais esportivo, seguindo a nova linguagem de design da marca, que também podemos ver no Cronos e no Pulse.

As versões disponíveis vão desde a Turbo 200, que mantém as rodas aro 17, até a Audace, que traz um design atualizado nas mesmas rodas. O modelo intermediário, Impetus, agora aparece com rodas de 18 polegadas escurecidas, enquanto a Limited Edition brilha com rodas diamantadas de também 18 polegadas. Um visual que, para quem aprecia um carro com presença, é um prato cheio.

Performance e Economia

Na parte mecânica, as opções não deixam a desejar. A versão de entrada Turbo 200 tem motor 1.0 turbo flex, que entrega até 130 cv com etanol, uma potência bem equilibrada para o dia a dia. Já as variantes Audace e Impetus contam com um sistema híbrido leve, super focado em eficiência — ideal para quem enfrenta o trânsito intenso das grandes cidades. E para os que buscam um pouco mais de emoção, a Limited Edition vem com motor 1.3 turbo T270 de 176 cv, perfeita para quem gosta de tirar uma casquinha a mais na estrada.

Opcionais que Fazem a Diferença

Se você curte tecnologia e conforto, vai ficar de olho no pacote “Sunroof”, que inclui teto solar panorâmico e faróis de neblina em LED. Por R$ 4.990 na versão Impetus e R$ 5.990 na Limited Edition, é um investimento que transforma a experiência a bordo. Tem também o pacote Connect Me por R$ 3.990, que traz alguns serviços conectados. Porém, vale lembrar que o alerta de ponto cego continua sendo um opcional na versão mais completa.

Não É Só Para Quem Gosta de Conforto

Para quem busca algo mais esportivo, a Fiat lançou o Fastback Abarth. Com um visual único, que traz detalhes em vermelho e um design arrojado no para-choque, esse modelo promete emoção na direção. O interior enfatiza o esporte com bancos mais agressivos e um acabamento em couro que exalta a sofisticação. Para quem gosta de sentir a adrenalina, o motor 1.3 turbo flex entrega 185 cv com etanol e torque de 27,5 kgfm, garantindo reações mais rápidas e uma condução dinâmica.

Preços da Nova Linha Fiat Fastback

Agora, vamos aos números. Confira os preços das versões:

Abarth : R$ 177.990

: R$ 177.990 Turbo 200 : R$ 119.990

: R$ 119.990 Audace T200 Hybrid : R$ 159.990

: R$ 159.990 Impetus T200 Hybrid : R$ 167.990

: R$ 167.990 Limited Edition: R$ 171.990

O Fiat Fastback 2026 é, sem dúvida, um ótimo modelo para quem busca um carro que combine estilo e performance, perfeito para viagens em família ou para o dia a dia. E você, qual versão vai querer experimentar?