Fiat diminui preço da Titano Volcano 2026 em R$ 48.890 para CNPJ

A Fiat Titano Volcano 2026 chegou ao Brasil com algumas mudanças no visual e, claro, uma novidade que promete dar muito assunto: o novo motor 2.2 turbodiesel Multijet. Esse motor já é conhecido por equipar outros ícones, como o Jeep Commander, a Ram Rampage e a Fiat Toro. É aquele poder que a gente ama sentir ao pisar no acelerador.

Durante julho, a picape vai estar numa promoção especial voltada para empresas e produtores rurais. As concessionárias Fiat estão preparadas para oferecer todo o suporte para quem precisar. Isso inclui assistência com documentação, prazos de entrega e opções de financiamento. Bom, né? Afinal, ninguém gosta de se perder em papelada quando está com a cabeça na estrada.

A versão Volcano Multijet Turbodiesel AT 4×4 tem um preço de tabela de R$ 263.990. Mas olha essa oportunidade: para empresas e produtores, o preço despenca para R$ 215.099,05. É quase R$ 49 mil a menos! É sempre bom lembrar que os preços podem variar dependendo da região, então vale a pena conferir.

Segundo a Fenabrave, a Fiat Titano vendeu 170 unidades em junho de 2025. Não é muito se compararmos com as concorrentes, como a Toyota Hilux, que liderou com 4.576 unidades, seguida pela Ford Ranger e a Chevrolet S10. Às vezes, o mercado é uma corrida que surpreende!

A Fiat Titano Volcano vem equipada com entradas USB na frente e atrás, além de quatro modos de condução: Normal, Sport, Snow e Sand. Quem dirige em diferentes condições de estrada sabe como isso ajuda. E não podemos esquecer dos seis airbags, sistema de som com quatro alto-falantes e uma central multimídia com tela touchscreen de 10″. Para aqueles que adoram conexão, a central é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Com isso, você pode tocar sua playlist enquanto viaja.

Entre outros itens bacanas, a picape conta com capota marítima, câmera de ré e direção elétrica. Tem também aquele charme nos faróis de neblina com detalhes cromados e um freio de estacionário eletrônico que facilita a vida na hora de parar o carro.

E se você costuma pegar a estrada, vai adorar saber que a Titano traz um piloto automático com limitador de velocidade e até saída de ar para quem vai atrás. E sim, as rodas de liga leve diamantadas de 17” dão um visual todo especial. Não tem nada melhor do que dirigir um carro que faz você sentir parte da aventura.

### Condições da Fiat Titano Volcano 2026 para CNPJ em julho de 2025:

| Configuração | Preço Geral | Preço para CNPJ | Desconto |

|————–|——————-|——————–|—————-|

| Volcano | R$ 263.990,00 | R$ 215.099,05 | R$ 48.890,95 |

A Fiat está se esforçando para manter a competitividade nesse segmento, e quem está no volante sabe que essas escolhas vão além dos números. Cada detalhe, cada recurso é pensado para quem realmente vive a estrada.