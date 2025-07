Fiat Cronos lidera crescimento do mercado argentino por 7 meses

O mercado de carros na Argentina está em plena ascensão, com vendas de veículos novos crescendo pelo sétimo mês consecutivo. Em junho, foram comercializadas 49.577 unidades, um aumento impressionante de quase 70% em relação ao mesmo mês do ano passado. Para quem acompanha o mercado, esse foi o melhor junho desde 2018, e não é à toa que as concessionárias estão sorrindo à toa!

No acumulado do primeiro semestre, as vendas chegaram a 308.887 unidades. Esse número representa um crescimento de cerca de 78% em comparação com 2024. A expectativa é de que o mercado encerre 2025 com aproximadamente 650 mil veículos vendidos. Isso significa mais opções para drivers apaixonados como nós!

Os Campeões de Vendas

No ranking das marcas, a Toyota continua fiel ao seu posto, liderando com 8.195 unidades em junho. Ela acumula uma participação de mercado de 16,5%. Mas cuidado, porque a Volkswagen está logo atrás com 7.976 unidades (16,1%). A Fiat, que também tem seu espaço, ficou em terceiro com 7.201 unidades, mostrando que o povo adora o Cronos!

Um destaque interessante é a Jeep, que teve um crescimento surpreendente de 144% em relação ao ano passado. É bom ficar ligado, pois essa marca tá vindo com força total!

Os Carros Mais Queridos

Falando dos modelos, o Fiat Cronos foi o mais vendido em junho, com 2.872 unidades. O Toyota Yaris já teve seus dias como líder, mas agora ficou em segundo lugar com 2.797 unidades. O Volkswagen Polo, com uma impressionante evolução de 140% em vendas, conseguiu garantir o terceiro lugar ao vender 2.338 veículos.

Quem costuma encarar longas estradas sabe como é importante ter um carro que não só entrega conforto, mas que também é econômico e cheio de tecnologia. Afinal, nada pior do que um trânsito monstro sem um bom carro para ajudar!

O Pódio dos SUVs e Utilitários

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross retornou ao topo, com 1.808 unidades vendidas. Vender um SUV é sempre um bom negócio, considerando que a maioria procura por espaço e conforto. O Peugeot 2008 também fez bonito, entrando no top 10 com 1.588 unidades.

Por fim, a Toyota Hilux, sempre querida entre os brasileiros e argentinos, garantiu seu espaço, vendendo 2.224 unidades. Vale lembrar que, para quem adora pegar a estrada ou até mesmo enfrentar o off-road, a Hilux é a escolha certa!

O cenário parece favorável e o interesse por novos modelos está em alta. É um momento empolgante para os amantes de carros, com mais opções, mais tecnologia e com certeza mais emoção ao volante!