Fiat Cronos chega a 250 mil unidades vendidas no Brasil

Desde que o Fiat Cronos apareceu nas ruas, ele conquistou muitos corações brasileiros, e em 2025 já passou da marca de 250 mil unidades vendidas no país. Produzido em Córdoba, na Argentina, esse sedã é um dos queridinhos da América Latina, atingindo o topo das vendas na sua categoria durante o primeiro semestre deste ano.

Agora, para o modelo 2026, o Cronos ganhou um visual renovado que agrada bastante. A frente foi inspirada no design do Grande Panda da Europa e também trouxe melhorias na tecnologia e segurança. Ele está disponível nas lojas brasileiras em três versões, com preços que vão de R$ 103.490 a R$ 119.990.

A Fenabrave, que cuida dos números de vendas no setor automotivo, revelou que, entre janeiro e julho de 2025, foram emplacadas 16.447 unidades do Fiat Cronos. Um número que, embora seja considerável, ficou um pouco atrás de rivais como o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus.

Falando sobre o que faz do Cronos uma escolha popular, é fácil notar seu design moderno e espaço interno generoso. Com um porta-malas de 525 litros, ele é um dos maiores da categoria, perfeito para viagens de família ou para quem gosta de levar bagagens. As atualizações para o modelo 2026, como a nova grade frontal e para-choques estilizados, deixaram o carro ainda mais atraente, destacando sua presença nas ruas.

No interior, a modernidade continua: tem espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, uma central multimídia de 7 polegadas e até detalhes como um teto escurecido que dão um toque de sofisticação. Para quem dirige em viagens longas, vale notar a importância de um console bem equipado, não é mesmo?

O Cronos traz tecnologia que facilita a vida do motorista. Dependendo da versão, ele pode contar com controle de estabilidade, direção elétrica, sistemas de fixação para cadeirinhas, e segurança reforçada com airbags e freios ABS. Detalhes como faróis de LED e um painel de instrumentos com tela multifuncional mostram que a Fiat está atenta ao que os motoristas procuram.

Para quem está em dúvida sobre a motorização, o Cronos não decepciona. Na versão básica, vem com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv e é acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Mas, se você optar pela versão Drive 1.3, o motor é mais robusto, entregando até 101 cv, sempre com câmbio CVT que simula sete marchas. Para os amantes de economia, o modelo destaca-se pelo consumo: o motor 1.3 faz até 12,6 km/l na cidade, enquanto o 1.0 pode alcançar até 13,4 km/l.

Além de todos esses atributos, o Cronos recebeu prêmios relevantes na indústria, destacando-se como uma excelente escolha para quem busca um sedã acessível, eficiente e cheio de estilo. E quem não quer isso, certo?