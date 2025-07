Fiat Argo tem alta de 28% em julho e entra no Top 3 de vendas

O Fiat Argo 2026 chegou com um visual repaginado, especialmente na parte frontal, que deixou o hatch mais atrativo. Para os modelos mais completos, como as versões Trekking e Drive automática, agora temos faróis full LED e faróis de neblina também em LED como item de série. E já dá para perceber que essas mudanças trouxeram um impacto positivo nas vendas.

Até o dia 29 de julho, o Argo vendeu 8.438 unidades, um aumento de 28,4% em relação ao mês anterior. Mesmo assim, a liderança do mercado ainda é da Fiat Strada, que vendeu 11.626 unidades. O Volkswagen Polo vem logo atrás, com 11.451 unidades vendidas. Uma disputa acirrada, não acha?

Falando um pouco do desempenho do Argo em 2025, ele já acumula um total de 52.904 unidades vendidas. Olha só como foram os números mês a mês no primeiro semestre:

– Janeiro: 5.173

– Fevereiro: 6.307

– Março: 8.247

– Abril: 8.444

– Maio: 9.063

– Junho: 7.235

Na parte mecânica, as novidades ficaram mais por conta do visual. As versões mais simples ainda vêm equipadas com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 mkgf de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Já as versões mais robustas estão equipadas com o motor 1.3 Firefly flex de quatro cilindros, que oferece até 107 cv e 13,6 mkgf. Esse motor mais encorpado vem acompanhado do câmbio automático CVT, que simula sete marchas – perfeito para quem gosta de dirigir sem preocupações em tráfego pesado.

Produzido em Betim, Minas Gerais, o Argo já se firmou como um dos queridinhos do Brasil, com mais de 550 mil unidades vendidas desde seu lançamento em 2017. Um dado curioso: se você usar um pouco o carro na estrada, percebe como esse modelo se destaca na categoria.

Falando em equipamentos, o Fiat Argo não decepciona. Ele conta com controle de estabilidade, direção elétrica e um desembaçador que faz toda a diferença em dias de chuva. A central multimídia UCONNECT, com tela de 7 polegadas, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay — uma mão na roda para quem gosta de estar conectado.

E tem mais! O carro vem com ar-condicionado, porta-objetos no encosto do banco do passageiro, além dos cintos dianteiros retráteis e airbags frontais para motorista e passageiro. E quem nunca se esqueceu de calibrar os pneus antes de uma viagem, não é mesmo? Esses pequenos detalhes melhoram muito a experiência ao volante.

O hatch conta ainda com algumas luzes bem pensadas, como iluminação no porta-malas, e um painel digital de 3,5 polegadas que exibe várias informações úteis sobre o veículo.

### Versões e preços do Fiat Argo 2026

– Argo 1.0 – R$ 91.990

– Argo Drive 1.0 – R$ 92.990

– Argo Drive 1.3 AT – R$ 104.990

– Argo Trekking 1.3 AT – R$ 107.990

Um modelo que promete continuar fazendo sucesso nas ruas — e nas estradas — do Brasil!