Fiat Argo 1.0 com R$ 13,5 mil de desconto para PcD

O Fiat Argo 1.0 se destaca como a versão de entrada desse hatch tão querido no Brasil. Ele chega nas concessionárias com câmbio manual e uma lista de equipamentos que até surpreende para o preço. Para quem tem deficiência, a Fiat está oferecendo preços ainda melhores, com descontos que tornam o Argo bastante atrativo.

Atualmente, o Argo 1.0 sai por R$ 91.990 na tabela comum. Porém, para os que se encaixam na categoria PcD, o preço cai para R$ 79.467. Isso significa uma economia de nada menos que R$ 12.523! Esses dados foram confirmados pela Fiat e podem variar um pouquinho dependendo da sua região.

Falando em concorrente, o Renault Kwid aparece nas lojas em quatro versões, com preços que vão de R$ 81.390 a R$ 89.090. Portanto, com o desconto para PcD, o Fiat Argo 1.0 acaba saindo mais barato do que o subcompacto francês. É uma baita oportunidade para quem está pensando em comprar um carro novo.

Esse desconto faz parte do programa Fiat Autonomy, que visa facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência, seja dirigindo ou sendo transportadas. Para se beneficiar, é necessário apresentar um laudo médico do Detran ou Ciretran, que comprove a deficiência e, se precisar, a necessidade de adaptações no carro.

Em relação ao motor, não temos novidades no Argo 2026. Ele conta ainda com o eficiente motor 1.0 Firefly, que é flex e tem 75 cv e 10,7 mkgf de torque, aliado ao câmbio manual de cinco marchas. Para quem já experimentou, sabe que é um motorzinho econômico e que dá conta do recado tanto na cidade quanto na estrada.

Recentemente, a Fenabrave revelou que até o dia 29 de julho de 2025, o Fiat Argo vendeu 8.438 unidades, um aumento bem significativo de 28,4% em relação ao mês anterior. Mas não pense que ele está liderando: a Fiat Strada ainda reina com 11.626 unidades vendidas, seguida de perto pelo Volkswagen Polo com 11.451 emplacamentos.

Se você é fã do Fiat Argo, vai gostar de saber que ele é produzido em Betim (MG) e já ultrapassou as 550 mil unidades vendidas no Brasil desde seu lançamento em 2017. Um verdadeiro sucesso, não é mesmo?

O Argo 1.0 oferece uma boa lista de itens, como ar-condicionado com filtro antipólen, cintos de segurança retráteis de três pontos, direção elétrica progressiva e sistema Isofix. Tudo isso para garantir conforto e segurança para você e sua família.

Além disso, ele traz faróis dianteiros com detalhe em LED, painel de instrumentos de 3,5″ com relógio digital, rodas de aço estampado de 14”, e até pneus verdes, que são mais ecológicos. É sempre bom ter essas funcionalidades que aumentam a experiência ao volante.

Agora, se você está pensando em adquirir um Argo, muito provavelmente vai se surpreender com a relação custo-benefício desse compacto. E com a economia para quem se enquadra no programa PcD, a decisão fica ainda mais fácil!