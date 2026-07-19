Churrascão deve retomar em 2027, afirma Marcos Mion

Marcos Mion celebrou no último sábado (18) o final da temporada do programa “Caldeirão com Mion” na TV Globo. Durante a despedida, ele anunciou que o “Churrascão do Mion” deve retornar em 2027, com uma nova edição que será apresentada ao vivo em uma cidade cenográfica nos Estúdios Globo.

O “Churrascão” fez parte da programação durante os jogos da Copa do Mundo e trouxe atrações que refletiam um jeito descontraído e caseiro de acompanhar o futebol. Entre os convidados estavam algumas personalidades como Edson Viana, Fátima Bernardes e Gil do Vigor, que comentaram as partidas e participaram da celebração.

A série foi ao ar entre 13 de junho e 18 de julho e registrou uma média de 9 a 14 pontos no Ibope. Mion expressou sua gratidão à Globo pela oportunidade de conduzir o programa ao vivo, destacando que estar nessa posição foi a realização de um grande sonho. Ele refletiu sobre como, apenas cinco anos atrás, não acreditava que poderia chegar tão longe na sua carreira.

Mion também comentou sobre a natureza inovadora do “Churrascão”, que busca explorar formatos menos tradicionais para um programa de auditório. Ao mencionar a volta do programa em 2027, ele enfatizou a intenção de criar um espaço autêntico e sem filtros para se conectar com o público.

O apresentador abordou suas emoções de forma pessoal, revelando que tem recebido críticas por demonstrar seus sentimentos abertamente. Ele disse que é triste quando as pessoas perdem a capacidade de se emocionar e celebrar as conquistas. Mion reconheceu que algumas reações o levaram a reprimir suas emoções por um tempo, o que o fez sentir-se desconfortável.

Ele citou o jogador Victor Wembanyama, da NBA, como uma fonte de inspiração, destacando que o atleta enfrentava críticas por mostrar sua vulnerabilidade. Mion compartilhou uma frase de Wembanyama, que dizia: “Eu me recuso a carregar o peso de ter que esconder minhas emoções”. Essa afirmação impactou Mion e o ajudou a entender a importância de ser verdadeiro com seus sentimentos.