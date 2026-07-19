Espanha vence final histórica sem Brasil e quebra recordes

A final da Copa do Mundo de 2026, realizada no dia 16 de julho, foi marcada por uma grande audiência nas emissoras brasileiras. A seleção da Espanha saiu vencedora do torneio, e esse momento atraiu a atenção de muitos telespectadores. Durante a transmissão da partida, que aconteceu entre 16h06 e 19h02, a Globo alcançou uma média de 27 pontos de audiência, com um pico de 30. O SBT também registrou bons números, chegando a 7 pontos, com pico de 9.

Na sequência, a Record teve 2 pontos na medição de audiência. A RedeTV! e a TV Cultura figuraram com 0,4 ponto cada, enquanto a Band alcançou 0,2 ponto. Para contextualizar, na medição de audiência da Grande São Paulo, cada ponto corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios e 199.313 pessoas assistindo à emissora.

Além da audiência da final, o jogo que mais se destacou durante o Mundial foi o confronto entre Brasil e Japão, que ocorreu nas fases eliminatórias. Essa partida rendeu à Globo a maior média de audiência do torneio, com 39 pontos, enquanto o SBT alcançou uma média de 14.

Durante o intervalo da final, a cerimônia de encerramento contou com a participação de grandes nomes da música. Os ex-jogadores Ronaldo e Ronaldinho foram os responsáveis por levar a cantora Madonna ao campo, que fez sua entrada ao som da música “Music”, surpreendendo os espectadores. A cerimônia também teve apresentações de artistas como Shakira, BTS e Justin Bieber, que completaram o evento com performances marcantes.