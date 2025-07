Ferrari Amalfi: desempenho, motor, preço e interior analisados

A Costa Amalfitana é um dos destinos mais impressionantes do sul da Itália. Imagine só: cerca de 50 km de estradas sinuosas que descortinam uma vista de tirar o fôlego, com suas casinhas brancas cravadas nos penhascos e o Mar Tirreno logo ali embaixo. Agora, se você é fã de carros, vai entender por que o recente lançamento da Ferrari — o modelo Amalfi — é tão especial. Ele surge para substituir o F169 Roma, que chegou às ruas em 2019.

O Amalfi estreia em um tom de verde claro chamado “Verde Costiera”. Quem o vê pode imaginar uma condução suave, mas não se engane: sob o capô ele traz um V8 biturbo com 640 cv. Esse carro é um verdadeiro achado para quem busca performance sem perder a praticidade. Ele tem espaço para quatro pessoas, o que o torna bem conectado ao dia a dia, enquanto ainda entrega aquela emoção típica de dirigir um esportivo da marca.

A evolução em relação ao Roma é sutil, mas visível. As proporções e a estrutura em grande parte permaneceram, mas a Ferrari fez upgrades que fazem a diferença. Vamos esmiuçar o que o Amalfi traz de novo!

Volante novo (e agora, do jeito certo)

Uma das mudanças mais legais é no volante. A Ferrari ouviu a galera e trocou os polêmicos comandos 100% sensíveis ao toque do Roma por botões físicos. Isso mesmo, até o botão de partida está de volta! E se você já tem um Roma, pode até instalar esse volante no seu carro.

O novo volante tem um layout clássico: do lado esquerdo, ficam os controles de segurança, como piloto automático e telefone; do lado direito, os comandos do painel. E não se preocupe, a modernidade está lá com um cockpit digital que impressiona — uma tela de 15,26" para o motorista e uma de 8,8" para o passageiro.

Design simplificado, mas funcional

O visual do Ferrari Amalfi ficou mais clean e focado na performance. O Centro Stile Ferrari, sob a liderança de Flavio Manzoni, trabalhou para otimizar a aerodinâmica, especialmente na frente do carro, utilizando um duto chamado “bypass” que liga a área frontal ao motor.

Na traseira, a nova asa móvel ativa é um destaque à parte. Ela pode gerar até 110 kg de downforce a 250 km/h, com um aumento de arrasto bem baixo. Essa adaptação permite que você escolha entre configurações para performance agressiva ou um modo mais discreto que prioriza o estilo.

V8 biturbo, sem eletrificação

Debruçando-se sob o capô, você encontra um motor V8 biturbo de 3,9 litros, dono de um desempenho impressionante. E o melhor? Fica longe da eletrificação, oferecendo 640 cv e 77,5 kgfm de torque apenas no combustível. Com 1.470 kg, ele é bem equilibrado e mantém a excelente dirigibilidade que a marca sempre buscou.

As melhorias na gestão da sobrealimentação e novos sensores de pressão tornam a potência controlada e eficiente. O câmbio de dupla embreagem com 8 marchas garante respostas ágeis, e o sistema de frenagem Brake by Wire torna a condução ainda mais intensa e divertida.

Lançamento e preço

E então, quando você poderá ver um Amalfi nas ruas? A previsão é que as primeiras unidades sejam entregues no primeiro trimestre de 2026, com preços começando em 240 mil euros, ou cerca de R$ 1,54 milhão. É claro, ele será o "modelo de entrada" da Ferrari — se é que dá para chamar isso de entrada!

Se estiver curioso, aqui vai um resumo das especificações:

Ficha Técnica:

Motor: V8 de 3,9 litros, biturbo

Potência: 640 cv

Torque: 77,5 kgfm

Velocidade máxima: 320 km/h

0-100 km/h: 3,3 segundos

Agora, só falta sonhar com aquelas estradas da Costa Amalfitana, não é? Cada curva, cada reta, tudo isso com a sensação de estar ao volante de uma verdadeira máquina.