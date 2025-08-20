Mundo Automotivo

Fastback reduz preço em R$ 17.448 e supera Tera para PcD

Fiat Fastback fica mais barato que o Tera com redução de R$ 17.448 para PcD
O Fiat Fastback Turbo 200 AT Flex, ano/modelo 2025/2026, na charmosíssima cor Preto Vulcano, está chegando com uma proposta bem interessante: condições especiais para o público PcD, válidas até 4 de setembro de 2025. É uma ótima oportunidade para quem se encaixa nas regras de isenção.

Normalmente, o preço dessa versão Turbo 200 CVT gira em torno de R$ 119.990,00. Mas, para quem pode aproveitar as isenções, o valor desce para incríveis R$ 102.541,22, gerando um desconto de mais de R$ 17 mil. Isso é uma baita economia, né? É sempre bom lembrar que esses valores podem variar dependendo da região, então vale a pena conferir antes de partir para a compra.

Sob o capô do Fastback T200, encontramos um motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol. O torque é consistente, com 20,4 kgfm para ambos os combustíveis. Para quem gosta de uma condução suave, a transmissão é automática do tipo CVT, que simula sete marchas. Uma maravilha para quem enfrenta o vai e vem do trânsito, concorda?

E se você está pensando nas cores, para a linha de 2026, o Fastback está disponível em preto Vulcano, branco Banchisa, prata Bari, cinza Strato, cinza Silverstone e azul Amalfi — essa última só para as versões híbridas. Uma paleta bem diversificada para agradar a todos os gostos!

Falando sobre segurança e conforto, o Fastback Turbo 200 2026 vem com quatro airbags, tanto frontais quanto laterais. O ar-condicionado digital automático e a central multimídia com tela de 8,4 polegadas, que conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, são um baita diferencial. Imagine só: você fazendo uma viagem longa, com a playlist ideal na tela!

A direção elétrica é super leve, e o carro é equipado com controle eletrônico de aceleração e um estepe temporário. Os faróis totalmente em LED, incluindo os de rodagem diurna, são um show à parte, e o freio de estacionamento eletrônico facilita bastante nas subidas, especialmente se você costuma fazer viagens pelas serras.

Com tudo isso, o Fiat Fastback está se mostrando uma excelente opção, especialmente para quem busca um sedã que alia tecnologia, conforto e um toque de estilo. Sem dúvida, vale a pena prestar atenção nesse modelo na hora de renovar a garagem!

