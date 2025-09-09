Fastback e T-Cross lideram vendas de SUVs compactos em agosto

O mercado de SUVs e crossovers compactos no Brasil tem mostrado um desempenho bem interessante. Em agosto, esse segmento representou quase 27% dos 214.490 veículos novos emplacados, com 57.130 unidades registradas. Foi um aumento de 7,4% em relação a agosto do ano passado, mas se compararmos com julho, a queda foi de 14,4%, o que faz a gente refletir.

Entre os crossovers, o Fiat Fastback se destacou com 5.039 unidades vendidas. Mesmo que tenha tido uma redução em relação ao mês anterior, ele ainda ficou à frente do VW Nivus, que emplacou 4.557. O Fiat Pulse também deu suas voltas e chegou a 4.282, mostrando que está esquentando a disputa.

Agora, não podemos deixar de lado o VW Tera, que teve seu terceiro mês completo e passou a barreira das 4.000 unidades pela primeira vez, com 4.157 registros. O Renault Kardian, por outro lado, não teve a mesma sorte e viu suas vendas caírem em comparação ao ano passado, fechando agosto com 1.929 unidades. E olha que o Chevrolet Spark EUV já apareceu na lista, mesmo que modestamente, com 251 unidades vendidas.

Desempenho dos SUVs Compactos

Falando dos SUVs compactos, o VW T-Cross foi o campeão de agosto com 7.702 unidades emplacadas, seguido de perto pelo Hyundai Creta com 6.649. Ambos apresentaram um desempenho melhor que o do ano passado, o que é sempre uma boa notícia para os fãs da categoria. A disputa pela terceira posição ficou acirrada, com o Chevrolet Tracker registrando 4.942 emplacamentos, à frente do Nissan Kicks com 4.740.

A linha reestilizada do Honda HR-V ainda não rendeu o esperado, com 4.028 unidades, enquanto o Jeep Renegade viu suas vendas despencarem em mais de 40% em comparação ao ano passado. A estabilidade do Renegade não tem sido das melhores desde março, quando emplacou 2.928 unidades.

Novidades e Tendências

Entre os que vem subindo rapidamente, o BYD Yuan registrou um salto impressionante, com uma evolução de 271,6% nos últimos doze meses, atingindo 773 emplacamentos. No entanto, nem todos conseguem ver esse tipo de crescimento. O Peugeot 2008, por exemplo, ficou abaixo das mil unidades pelo terceiro mês consecutivo, com apenas 663.

Assim como muitos motoristas já sabem, a escolha do carro pode ser baseada não só em desempenho, mas também em economia de combustível e confiança na marca. E se você é daqueles que não gosta de ser pego desprevenido em uma viagem longa, lembre-se de verificar os pneus antes de pegar a estrada — isso pode fazer toda a diferença.