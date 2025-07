Exeed Exlantix E05: inovação elétrica da Chery para SUVs

O mundo dos SUVs elétricos acaba de ganhar uma novidade quentíssima: o Exeed Exlantix E05. Essa belezura faz parte da divisão de luxo da Chery e está prevista para entrar em produção em setembro de 2025. Ele promete não só um visual impactante, mas também ser o primeiro da marca a incorporar o sistema de condução autônoma Horizon Super Driving (HSD), desenvolvido em parceria com a Horizon Robotics.

Quando falamos de tecnologia, o E05 se destaca com um chip chamado Journey 6P. Esse chip, produzido na China, é o cérebro por detrás do sistema HSD. Com impressionantes 560 TOPS de poder de computação, ele conta com 18 núcleos de CPU e quatro núcleos especializados que garantem um desempenho arrojado. Ele é compatível com câmeras de até 18 MP e tem uma largura de banda de imagem que impressiona, afirmando que suas funções de condução assistida vão ser realmente evoluídas.

Para quem vive em cidades grandes, o sistema HSD traz funcionalidades que tornam a vida no trânsito muito mais fácil. Imagina trocar de faixa automaticamente, desviar de obstáculos e até reconhecer pedestres sem muito esforço? Tudo isso faz parte da estratégia de direção inteligente “Falcon” que a Chery está implementando.

Falando em design, o E05 tem um visual robusto e arredondado, com uma frente imponente que conta com uma faixa luminosa horizontal e faróis em LED com três listras de luz diurna. O nome “EXEED” aparece em destaque no capô, enquanto a traseira mantém o estilo com lanternas que atravessam toda a largura do veículo e um spoiler que combina bem. É de se admirar!

O Exlantix E05 chega para se juntar aos outros modelos da linha, como o ES e o ET, que já estão fazendo sucesso na China. No último levantamento de vendas, o sedã ES emplacou 2.228 unidades, enquanto o SUV ET não ficou atrás, com 1.907 emplacamentos. Os preços desses modelos variam entre 152.800 e 319.800 yuan, o que dá algo em torno de US$ 21.400 a US$ 44.700 — uma faixa bem competitiva!

Por enquanto, a Chery ainda não deu detalhes sobre motorização ou autonomia do E05. Essas informações devem sair à medida que a data de lançamento se aproxima, mas vale lembrar que a marca também está apostando em outros modelos, como o Fulwin A9L.

Com o Exeed Exlantix E05, a Chery dá um passo firme no mercado de elétricos sofisticados, além de trazer um avanço relevante na direção autônoma. Fiquem de olho, porque esse modelo pode se tornar uma referência para os apaixonados por tecnologia e design automobilístico!