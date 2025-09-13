Mundo Automotivo

Estudo revela falhas em assistentes de condução

Pesquisa mostra falhas que colocam em xeque assistentes de condução
Os sistemas de assistência nos carros modernos têm gerado uma certa dose de frustração, não é mesmo? Seja a frenagem de emergência, o aviso de saída de faixa ou a assistência de velocidade, esses recursos prometem ajudar, mas também podem acabar atrapalhando. A partir de julho de 2024, vários desses sistemas se tornarão obrigatórios para os novos veículos na União Europeia e estão cada vez mais comuns aqui no Brasil também.

É curioso notar que muitos motoristas se sentem incomodados com os bipes constantes desses avisos. Imagine você tentando relaxar na estrada e sendo interrompido por alertas sonoros enquanto dirige. Um estudo recente da Civey mostrou que dois terços dos motoristas acreditam que essas tecnologias aumentam a segurança nas estradas. Contudo, a prática é outra: a confiança na eficácia e na usabilidade desses sistemas ainda é um ponto de interrogação.

Quatro em cada dez motoristas que usam esses sistemas relatam problemas em seu funcionamento. Para muitos, a assistência prometida acaba se tornando mais um peso do que uma ajuda. Você já se sentiu perdido tentando desligar um sistema desses enquanto o carro está em movimento? É uma situação que gera mais estresse do que segurança para bastante gente.

ACV pede tecnologia que funcione de verdade

A ACV, um dos maiores clubes automotivos da Alemanha, defende a introdução desses sistemas, mas sob uma condição: que realmente funcionem no dia a dia. Segundo o diretor administrativo, Holger Küster, para salvar vidas, esses sistemas precisam ser testados para diversas situações de trânsito, e não apenas em laboratório.

Quando a regulamentação da União Europeia começou a valer, a ACV já alertou que essas tecnologias não devem distrair os motoristas. Um exemplo claro é o assistente de velocidade, que, muitas vezes, confunde os sinais de trânsito e pode acabar mostrando limites de velocidade errados.

Frustração minando a confiança

A desconfiança em relação a esses sistemas é um problema crescente. Aproximadamente 41% dos motoristas relatam pouca confiança na fiabilidade dos assistentes de direção. Números que traduzem uma clara sensação de insegurança. O Küster destaca que falhas recorrentes podem levar muitos motoristas a desligar esses sistemas, perdendo-se um potencial de segurança valioso.

Imagina você, enfrentando uma situação de emergência onde um sistema que deveria te ajudar falha? Isso é o que muitos motoristas sentem, e a situação gera um ciclo vicioso de desconfiança que pode prejudicar a aceitação dessas tecnologias. Portanto, é fundamental que esses sistemas sejam efetivos e consigam conquistar a confiança dos motoristas a longo prazo.

E assim seguimos, entre avanços tecnológicos e desafios na rotina ao volante.

