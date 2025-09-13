Novo Xiaomi pode superar iPhone e Samsung como melhor celular do ano

O 15 Ultra é um lançamento da Xiaomi que promete adicionar um toque de tecnologia e eficiência ao seu dia a dia. Com uma apresentação em 2025, esse celular traz inovações que o tornam mais compacto e poderoso.

Uma das suas características marcantes é a câmera quádrupla, que promete imagens de alta qualidade. Para quem depende de um bom registro fotográfico, a câmera principal possui 50 MP. Além disso, a câmera periscópica conta com impressionantes 200 MP, garantindo um zoom que vai agradar até os mais exigentes. A câmera frontal não fica atrás, com 32 MP para selfies incríveis. Com uma tela de 6,73 polegadas, o 15 Ultra é ideal tanto para assistir filmes quanto para jogar.

As especificações que podem surpreender

Em termos de desempenho, o 15 Ultra não decepciona. Sua velocidade é otimizada para lidar com dados de forma eficiente. O display entrega mais de 16 milhões de cores vívidas e uma resolução 2K (ou QHD+), tornando as imagens ainda mais envolventes. Esse tipo de tela também ajuda a economizar energia, com a tecnologia LTPO AMOLED.

O processador do aparelho é potente, com 8 núcleos que funcionam em velocidades que chegam a 4,32 GHz. Isso significa que você pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, sem travamentos ou lentidão. O celular também possui 16 GB de RAM, oferecendo agilidade para abrir múltiplos aplicativos simultaneamente.

Quando falamos de armazenamento, o 15 Ultra tem uma capacidade interna de 1024 GB. Isso é espaço de sobra para guardar suas fotos, vídeos, aplicativos e tudo que você precisar. E para quem está sempre conectado, o aparelho suporta 5G, garantindo que você navegue na internet com toda a rapidez.

A bateria também impressiona, com 5410 mAh, permitindo até 25 horas de uso contínuo — perfeito para maratonas de vídeos ou jogos. Com todas essas características, o 15 Ultra se destaca como uma excelente opção para quem busca um smartphone que combina tecnologia, potência e praticidade.