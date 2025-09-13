Notícias

Novo Xiaomi pode superar iPhone e Samsung como melhor celular do ano

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 33 minutos atrás
1 minuto de leitura
É o melhor celular do ano? O novo Xiaomi que vai fazer você esquecer o iPhone e a Samsung
É o melhor celular do ano? O novo Xiaomi que vai fazer você esquecer o iPhone e a Samsung

O 15 Ultra é um lançamento da Xiaomi que promete adicionar um toque de tecnologia e eficiência ao seu dia a dia. Com uma apresentação em 2025, esse celular traz inovações que o tornam mais compacto e poderoso.

Uma das suas características marcantes é a câmera quádrupla, que promete imagens de alta qualidade. Para quem depende de um bom registro fotográfico, a câmera principal possui 50 MP. Além disso, a câmera periscópica conta com impressionantes 200 MP, garantindo um zoom que vai agradar até os mais exigentes. A câmera frontal não fica atrás, com 32 MP para selfies incríveis. Com uma tela de 6,73 polegadas, o 15 Ultra é ideal tanto para assistir filmes quanto para jogar.

As especificações que podem surpreender

Em termos de desempenho, o 15 Ultra não decepciona. Sua velocidade é otimizada para lidar com dados de forma eficiente. O display entrega mais de 16 milhões de cores vívidas e uma resolução 2K (ou QHD+), tornando as imagens ainda mais envolventes. Esse tipo de tela também ajuda a economizar energia, com a tecnologia LTPO AMOLED.

O processador do aparelho é potente, com 8 núcleos que funcionam em velocidades que chegam a 4,32 GHz. Isso significa que você pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, sem travamentos ou lentidão. O celular também possui 16 GB de RAM, oferecendo agilidade para abrir múltiplos aplicativos simultaneamente.

Quando falamos de armazenamento, o 15 Ultra tem uma capacidade interna de 1024 GB. Isso é espaço de sobra para guardar suas fotos, vídeos, aplicativos e tudo que você precisar. E para quem está sempre conectado, o aparelho suporta 5G, garantindo que você navegue na internet com toda a rapidez.

A bateria também impressiona, com 5410 mAh, permitindo até 25 horas de uso contínuo — perfeito para maratonas de vídeos ou jogos. Com todas essas características, o 15 Ultra se destaca como uma excelente opção para quem busca um smartphone que combina tecnologia, potência e praticidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 33 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Conheça o lugar mais lindo do planeta que quase ninguém conhece

descubra o destino paradisíaco pouco visitado no mundo

3 minutos atrás
A cidade sem saneamento e hospitais onde ninguém vive além dos 35 anos

Cidade sem saneamento e hospitais com média de vida abaixo de 35 anos

1 hora atrás
Renovar CNH vencida ficou mais simples em todo o Brasil

Detrans permitem renovação digital da CNH vencida pelo celular

1 hora atrás
Pare de fazer isso aos 60 anos para proteger sua memória, dizem neurologistas

evite isso aos 60 anos para preservar a memória, alertam neurologistas

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo