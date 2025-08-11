Der-sp aumenta fiscalização nas estradas com novos radares

A partir das 7h desta terça-feira, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) vai colocar em operação 50 novos radares eletrônicos nas rodovias estaduais que não são concessionadas. O objetivo é claro: aumentar a segurança nas estradas e, quem sabe, evitar acidentes que podem acabar com vidas. Com mais de 12 mil quilômetros de estradas sob a gestão do DER, essa mudança deve trazer um alívio para muitos motoristas.

A escolha dos locais não foi feita de qualquer forma. Um estudo técnico analisou os pontos com histórico de acidentes e verificou onde o excesso de velocidade é um problema. Sabe aquele trecho em que você já passou e teve a impressão de que acelerou demais? Pois é, um desses radares está no quilômetro 46 da SP-463, em Araçatuba, e outros dois estão na SP-563 em Nova Independência. Isso sem contar as rodovias SP-452, SP-310 e SP-595, que também vão receber os novos equipamentos.

O Sergio Codelo, presidente do DER-SP, comentou que esses radares são uma demonstração do compromisso do governo em cuidar da segurança dos motoristas. A ideia é que, ao ultrapassar os limites de velocidade nesses trechos, os condutores sejam notificados. Afinal, quem já teve a experiência de passar por uma batida ou um acidente sabe como é importante levar a segurança a sério.

Esses 50 radares fazem parte de um projeto ainda maior, que está previsto no Edital nº 145/2023. No total, serão instalados 649 equipamentos em pontos estratégicos ao longo das rodovias. Os que ainda não estão funcionando estão em fase de testes para garantir que tudo esteja rodando lisinho.

Quando os equipamentos estiverem aptos, o DER prometeu uma divulgação ampla para que todos fiquem sabendo quando a fiscalização realmente começa. E convenhamos, é importante estar sempre atento ao que acontece nas estradas, especialmente quando a segurança está em jogo. Depois de tudo isso, quem não vai querer dar uma olhadinha nas placas de velocidade e no velocímetro com mais atenção?