Mundo Automotivo

Der-sp aumenta fiscalização nas estradas com novos radares

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 19 minutos atrás
1 minuto de leitura
DER-SP amplia fiscalização nas estradas com 50 novos radares eletrônicos
Crédito da imagem: Reprodução

A partir das 7h desta terça-feira, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) vai colocar em operação 50 novos radares eletrônicos nas rodovias estaduais que não são concessionadas. O objetivo é claro: aumentar a segurança nas estradas e, quem sabe, evitar acidentes que podem acabar com vidas. Com mais de 12 mil quilômetros de estradas sob a gestão do DER, essa mudança deve trazer um alívio para muitos motoristas.

A escolha dos locais não foi feita de qualquer forma. Um estudo técnico analisou os pontos com histórico de acidentes e verificou onde o excesso de velocidade é um problema. Sabe aquele trecho em que você já passou e teve a impressão de que acelerou demais? Pois é, um desses radares está no quilômetro 46 da SP-463, em Araçatuba, e outros dois estão na SP-563 em Nova Independência. Isso sem contar as rodovias SP-452, SP-310 e SP-595, que também vão receber os novos equipamentos.

O Sergio Codelo, presidente do DER-SP, comentou que esses radares são uma demonstração do compromisso do governo em cuidar da segurança dos motoristas. A ideia é que, ao ultrapassar os limites de velocidade nesses trechos, os condutores sejam notificados. Afinal, quem já teve a experiência de passar por uma batida ou um acidente sabe como é importante levar a segurança a sério.

Esses 50 radares fazem parte de um projeto ainda maior, que está previsto no Edital nº 145/2023. No total, serão instalados 649 equipamentos em pontos estratégicos ao longo das rodovias. Os que ainda não estão funcionando estão em fase de testes para garantir que tudo esteja rodando lisinho.

Quando os equipamentos estiverem aptos, o DER prometeu uma divulgação ampla para que todos fiquem sabendo quando a fiscalização realmente começa. E convenhamos, é importante estar sempre atento ao que acontece nas estradas, especialmente quando a segurança está em jogo. Depois de tudo isso, quem não vai querer dar uma olhadinha nas placas de velocidade e no velocímetro com mais atenção?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 19 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Ram mostra 1ª imagem de sua "Titano" e já tem data para chegar

Ram revela imagem da “Titano” e anuncia data de lançamento

2 horas atrás
Nova Ram Dakota é revelada em teaser e mira rivais como Hilux e Ranger

Ram Dakota é apresentada em teaser e desafia Hilux e Ranger

2 horas atrás
Hyundai i30 é flagrado em testes e pode ganhar terceiro facelift

Hyundai i30 é visto em testes para novo facelift

2 horas atrás
GAC inicia testes do SUV GS3 no Brasil para enfrentar Honda HR-V e Nissan Kicks

GAC começa testes do SUV GS3 no Brasil para concorrer com HR-V

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo