Custos de manutenção do BYD King 2025: seguro e revisões

Lançado em 2024, o BYD King chegou para dar uma balançada na competição, especialmente em relação ao indiscutível líder dos sedãs médios, o Toyota Corolla. A missão não é fácil, mas o King já mostrou que tem potencial, ocupando a segunda posição entre os sedãs mais vendidos no Brasil. Nos primeiros seis meses de 2025, foram emplacadas 6.257 unidades do King. Para você ter uma ideia, nesse mesmo período, o Corolla emplacou 18.399 modelos. As versões do King são a GL, custando R$ 179.990, e a GS, por R$ 191.990.

Seguro do BYD King

Se você está curioso sobre os custos de manutenção, um levantamento da Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros revelou que o seguro do King varia bastante. Na versão GL, o valor parte de R$ 5.628,83, enquanto na GS, pode chegar a R$ 10.908,77. Isso é algo que você deve considerar ao pensar na compra do seu novo sedã.

O Que Tem Sob O Capô?

Em relação à mecânica, tanto a versão GL quanto a GS trazem uma configuração interessante. Ambas contam com o mesmo conjunto que também dá vida ao SUV Song Plus. É um motor 1.5 a gasolina, com ciclo Miller, e dois motores elétricos: um para tração e outro que atua como gerador. Essa combinação resulta em uma potência que varia: 209 cv para a GL e 235 cv para a GS. Lembro que, se você já acelerou de 0 a 100 km/h e sentiu aquela emoção, o King pode fazer isso em apenas 7,3 segundos na versão mais potente.

Dimensões e Espaço

E quem gosta de espaço vai adorar as dimensões do King: são 4,78 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 1,49 m de altura, além de um entre-eixos de 2,72 m. O porta-malas tem capacidade para 450 litros, um bom espaço para viagens ou compras de mercado, não é mesmo?

Revisões Regulares

As revisões do BYD King precisam ser feitas a cada 12.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Os preços dessas revisões são sugeridos pela BYD e podem ser reajustados a qualquer momento. Aqui está uma visão geral dos custos:

12.000 km: R$ 827,00

R$ 827,00 24.000 km: R$ 1.191,00

R$ 1.191,00 36.000 km: R$ 827,00

R$ 827,00 48.000 km: R$ 2.682,00

R$ 2.682,00 60.000 km: R$ 827,00

R$ 827,00 72.000 km: R$ 2.169,00

R$ 2.169,00 84.000 km: R$ 827,00

R$ 827,00 96.000 km: R$ 2.682,00

R$ 2.682,00 108.000 km: R$ 827,00

R$ 827,00 120.000 km: R$ 2.281,00

Importante lembrar que, para garantir a sua segurança e a manutenção da garantia do carro, é essencial fazer as revisões no prazo e em oficinas autorizadas. Então, se você está pensando em um King, esteja preparado para algumas visitas ao mecânico, mas com certeza vai valer a pena pela experiência de dirigir esse sedã robusto e estiloso.