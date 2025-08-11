Custo de manutenção do Honda HR-V 2026: seguro e revisões

O Honda HR-V 2026 já chegou nas concessionárias e está fazendo barulho com quatro versões que variam de R$ 163.200,00 a R$ 209.900,00. De cara, o SUV compacto traz um visual renovado, que promete atrair muitos olhares, e também novos itens de série para deixar tudo mais completo. Mas, falando dos motores, a Honda manteve o bom e velho 1.5 aspirado, que entrega 126 cavalos, nas versões EX e EXL. Nas versões Advance e Touring, estamos falando do turbo, que pula para 177 cavalos.

Se você é fã de desempenho, vai gostar de saber que o HR-V turbo chega de 0 a 100 km/h em apenas 8,5 segundos. Isso, sem prejudicar muito o consumo — um ponto essencial para quem dirige bastante. E com a antiga configuração PL8 de emissões, a potência e o torque continuam os mesmos, garantindo aquele prazer ao dirigir que a gente adora.

Segundo dados da Fenabrave, o HR-V vendeu 36.090 unidades de janeiro a julho de 2025. Se isso não impressiona, o Volkswagen T-Cross liderou esse período, vendendo 53.554 unidades, seguido pelo Hyundai Creta com 39.038. O Toyota Corolla Cross também não ficou atrás, com 36.957 emplacamentos.

Falando em custos, o seguro da versão de entrada EX fica a partir de R$ 2.190,31, enquanto o seguro para a versão Touring turbo pode chegar a impressionantes R$ 5.478,21 no pacote mais completo. Se você está pensando em rodar por aí, vale lembrar que esses valores podem variar bastante. Por exemplo, fiz uma simulação para um motorista de 38 anos em Fortaleza e os preços mudam dependendo até do bairro onde você vive.

As revisões do Honda HR-V 2026 são programadas a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. E se você é do tipo que gosta de saber até os últimos detalhes, os preços das revisões já foram tabelados até 31 de agosto de 2025, mas lembre-se: podem variar de acordo com a região.

Agora, quanto a preços, a primeira revisão tem a mão de obra gratuita e custa R$ 420,50. A oitava é a mais salgada, saindo por R$ 1.781,35. No total, se for contar todas as revisões até os 160 mil km, o proprietário pode gastar em média R$ 8.287,72. Isso pode parecer alto, mas com a durabilidade que os modelos da Honda têm, é um investimento que costuma valer a pena.

A tabela abaixo dá uma ideia do gasto que você pode ter com as revisões:

1ª Revisão (20.000 km) – R$ 420,50

– R$ 420,50 2ª Revisão (40.000 km) – R$ 672,10

– R$ 672,10 3ª Revisão (60.000 km) – R$ 706,20

– R$ 706,20 4ª Revisão (80.000 km) – R$ 1.747,44

– R$ 1.747,44 5ª Revisão (100.000 km) – R$ 706,20

– R$ 706,20 6ª Revisão (120.000 km) – R$ 1.547,73

– R$ 1.547,73 7ª Revisão (140.000 km) – R$ 706,20

– R$ 706,20 8ª Revisão (160.000 km) – R$ 1.781,35

Se você leva a manutenção a sério e está disposto a cuidar bem do seu carro, provavelmente, terá um companheiro leal por muitos anos.