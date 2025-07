Custo de manutenção do Fiat Mobi 2026: seguro e revisões em julho

O Fiat Mobi 2026 chegou com algumas mudanças interessantes, especialmente no interior. O subcompacto continua disponível nas versões Like e Trekking, com preços de R$ 79.060 e R$ 80.990, respectivamente. Esses valores já vêm com o desconto do IPI graças ao programa “Carro Sustentável”. Uma boa notícia é que cada versão ficou R$ 1.930 mais barata em relação à linha anterior.

Uma das principais novidades é o painel, que agora é o mesmo da picape Strada. O volante foi renovado e o carro também ganhou mais espaços para guardar coisas, algo sempre bem-vindo para quem costuma ter um monte de tralha no carro. O acabamento ainda é simples e predominantemente preto, mas a aparência geral, com novas calotas na versão Like e rodas de liga-leve pintadas de preto na Trekking, dá um ar mais despojado.

Falando do motor, o Mobi mantém o já conhecido 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e um torque de 10,7 kgfm. Ele vem sempre com um câmbio manual de cinco marchas. A Fiat afirma que o Mobi vai de 0 a 100 km/h em 14,7 segundos e pode chegar a 164 km/h. No quesito consumo, se você optar pelo etanol, o carro faz cerca de 9,8 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada. Com gasolina, esses números sobem para 14 km/l e 15,1 km/l, respectivamente. Não dá para reclamar do consumo, né?

Um ponto a ser considerado é o seguro. A pesquisa feita pelo site Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros mostrou que os preços variam bastante. Para a versão Like, o seguro parte de R$ 1.779,69 no plano mais simples e pode chegar a R$ 3.231,52 no plano completo da versão Trekking. É aquele tipo de coisa que você precisa avaliar, porque varia muito conforme a sua localização e até o perfil do motorista.

### Preço do Seguro do Fiat Mobi 2026

Se você está se perguntando sobre o seguro, é bom saber que fizemos uma simulação considerando um motorista de 38 anos, morador de Fortaleza (CE). Após a pesquisa, percebemos que os preços mudam muito, não só de cidade para cidade, mas até de bairro para bairro dentro da mesma cidade.

Aqui estão os detalhes:

| Configuração | Preço de Tabela | Plano Básico | Plano Médio | Plano Completo |

|——————–|—————–|————–|————-|—————–|

| Like 1.0 MT | R$ 79.060,00 | R$ 1.779,69 | R$ 2.365,25 | R$ 3.091,70 |

| Trekking 1.0 MT | R$ 80.990,00 | R$ 1.872,28 | R$ 2.457,01 | R$ 3.231,52 |

### Valores das Revisões do Fiat Mobi 2026

Agora, se você está pensando nas manutenções, saiba que os preços das revisões são fixos em todo o Brasil. Isso mesmo! Qualquer concessionária Fiat aplica os mesmos valores, garantindo que você tenha peças originais e serviços feitos por profissionais treinados.

As revisões devem ser feitas a cada 10 mil km ou uma vez por ano, o que acontecer primeiro. Então, se o seu Mobi estiver te levando longe, fique de olho nas manutenções. Confira os preços das revisões:

1. Revisão 10.000 km – R$ 595,00

2. Revisão 20.000 km – R$ 798,00

3. Revisão 30.000 km – R$ 1.175,00

4. Revisão 40.000 km – R$ 871,00

5. Revisão 50.000 km – R$ 803,00

Se alguma dúvida surgir, é só dar uma passadinha na concessionária mais próxima. O Mobi é prático e facilita bastante a vida de quem precisa rodar no dia a dia com eficiência.