Custo de manutenção do Fiat Cronos 2026: seguro e revisões

O Fiat Cronos 2026 já está nas concessionárias brasileiras, oferecendo três versões que variam de R$ 103.490 a R$ 119.990. O modelo passou por uma reestilização que deixou a frente mais atraente, inspirada no famoso Grande Panda europeu. Além disso, ele ganhou tecnologia nova dentro e mais itens de segurança. Um dos grandes destaques é o porta-malas, com generosos 525 litros de capacidade, ideal para quem adora longas viagens ou precisa de espaço extra no dia a dia.

De janeiro a junho de 2025, o Cronos emplacou 14.553 unidades, apenas um pouco abaixo do Hyundai HB20S, que vendeu 14.931. O Volkswagen Virtus, por outro lado, ainda lidera o segmento com 17.173 emplacamentos. Fica evidente que, apesar da concorrência, o Cronos continua bem posicionado no mercado.

Na versão mais básica, a Drive, ele traz o motor 1.0 Firefly com 75 cv e 10,7 kgfm de torque, sempre acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. Agora, a partir da versão Drive 1.3, o carro ganha um motor 1.3 Firefly aspirado, que chega a 101 cv e 13,7 kgfm de torque. O câmbio, nesse caso, é automático CVT com simulação de sete marchas. Isso significa que, além de potência, você tem uma dirigibilidade mais suave, perfeita para os dias em que o trânsito não colabora.

E quem se preocupa com o seguro, é bom saber que os preços variam bastante. Um levantamento feito pela Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros mostra que o seguro básico da versão Drive 1.0 MT começa em R$ 2.227,32. Já para o plano completo da versão Precision 1.3 AT, os valores podem chegar a R$ 4.507,10. Isso demonstra que o custo pode mudar muito com base na localização e no perfil do motorista — por isso, sempre vale a pena fazer uma pesquisa.

Preço do seguro do Fiat Cronos 2026

Para ter uma ideia de como os preços de seguro podem variar, simulamos o seguro para um homem de 38 anos, residente em Fortaleza (CE). Como a gente sabe, os preços podem mudar não só entre cidades, mas também entre regiões de uma mesma cidade.

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo Drive 1.0 MT R$ 103.490,00 R$ 2.227,32 R$ 2.893,92 R$ 3.865,49 Drive 1.3 AT R$ 112.990,00 R$ 2.584,26 R$ 3.328,65 R$ 4.392,74 Precision 1.3 AT R$ 119.990,00 R$ 2.662,22 R$ 3.405,83 R$ 4.507,10

Valores das revisões do Fiat Cronos 2026

Os valores das revisões do Fiat Cronos são padronizados em todo o Brasil, sem variação regional. O pacote de manutenção é bem completo, incluindo peças originais e óleo recomendado, além de serviços feitos por profissionais qualificados da rede autorizada. Isso acaba trazendo muita segurança para quem quer preservar o desempenho do carro.

As revisões devem ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, o que acontecer primeiro. Se precisar de mais informações, é só procurar a concessionária Fiat mais pertinho de você.

Aqui estão os valores das revisões:

Revisão 10.000 km – R$ 575,00 Revisão 20.000 km – R$ 822,00 Revisão 30.000 km – R$ 593,00 Revisão 40.000 km – R$ 1.677,00 Revisão 50.000 km – R$ 630,00

Com tudo isso, o Fiat Cronos 2026 se mostra uma opção sólida para quem busca um sedã que combina estilo, espaço e um bom custo-benefício. Dirigir um Cronos é, sem dúvida, uma experiência que traz conforto e praticidade no dia a dia.