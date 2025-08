Custo de manutenção do BYD Song Plus 2026: seguro e revisões

O BYD Song Plus 2026 chegou às concessionárias brasileiras e promete atrair os amantes de carros com um visual que segue a linha Premium, especialmente com sua frente inspirada no sedã elétrico Seal. Os preços partem de R$ 249.990 para a versão DM-i e vão até R$ 299.800 para o modelo Premium.

Se você curte som de qualidade dentro do carro, vai ficar feliz em saber que o sistema de som agora tem 10 alto-falantes, incluindo um subwoofer. Isso fez com que o porta-malas diminuísse um pouco, indo de 574 para 552 litros. Mas, mesmo assim, a lista de equipamentos continua recheada, com diversos assistentes de condução que facilitam a vida na estrada.

O motor do BYD Song Plus DM-i combina um propulsor 1.5 a gasolina de 105 cv com um motor elétrico de 194 cv, totalizando 245 cv. A nova bateria, que é de 18,3 kWh, proporciona uma autonomia de até 63 km só no modo elétrico — ideal para quem faz trajetos curtos no dia a dia. Isso deve ser uma mão na roda, especialmente em grandes cidades onde o trânsito pode ser complicado.

Já para quem prioriza mais potência, a versão Premium vem com uma configuração robusta, dois motores elétricos (um para cada eixo) e o motor a combustão, gerando um total de 324 cv. A bateria dessa versão é maior, com 26,6 kWh, e oferece até 87 km em modo elétrico. Com certeza, uma experiência de direção empolgante!

Uma das novidades que promete facilitar a pilotagem é o head-up display, que projeta informações importantes, como a velocidade, diretamente no para-brisa – perfeito para manter os olhos na estrada. A lista de conforto inclui ainda um teto solar panorâmico, uma central multimídia de 15,6” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de um painel digital.

O seguro do BYD Song Plus não é tão baixo e, de acordo com um levantamento, o valor parte de R$ 5.628,83 para o plano básico na versão DM-i e pode chegar a até R$ 11.843,73 na versão Premium. Essa diferença é um ponto importante a se considerar, então vale a pena fazer uma simulação de acordo com seu perfil.

As revisões precisam ser feitas a cada 20 mil quilômetros ou anualmente, o que acontecer primeiro. Os preços são estimativas e podem variar um pouco dependendo da concessionária. Para não ter surpresas, é bom manter os cuidados em dia e seguir os prazos do manual, garantindo assim que a garantia seja preservada.

Os custos das revisões variam conforme o tipo e a quilometragem, tornando fundamental fazer a manutenção correta. Aqui estão os valores médios das revisões a cada 20 mil km:

– 20.000 km: R$ 950

– 40.000 km: R$ 1.430

– 60.000 km: R$ 950

– 80.000 km: R$ 2.030

– 100.000 km: R$ 950

– 120.000 km: R$ 1.430

– 140.000 km: R$ 950

– 160.000 km: R$ 2.030

– 180.000 km: R$ 950

– 200.000 km: R$ 1.430

Esses números permitem ter uma noção do que esperar em termos de investimento para manter seu carro em excelente estado. Quem navega muito pela cidade sabe que um bom planejamento financeiro é essencial, e quanto mais você se informar, mais fácil fica decidir se o BYD Song Plus é o seu próximo carro.