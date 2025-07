Creta retoma liderança, e Tera aparece no ranking

O varejo automotivo brasileiro continua em alta, mostrando a força dos emplacamentos no país. Em junho, as vendas diretas dominaram, representando 46% dos 202.164 veículos e comerciais leves registrados. A Volkswagen manteve sua liderança com 14,35% das vendas, apenas um pouquinho à frente da Fiat, que ficou com 14,26%. Em seguida, a Chevrolet, Hyundai e Toyota completam a lista dos destaques.

No mundo dos SUVs, o Hyundai Creta desbancou o Honda HR-V, que reinou absoluto por três meses seguidos, com 5.427 unidades vendidas. O HR-V registrou 4.140, e a lista dos cinco mais vendidos foi toda dominada pelos SUVs, com modelos como o VW T-Cross e o Fiat Fastback logo atrás.

Falando em sedãs, o Toyota Corolla segue sendo o único representante, com 1.735 unidades, enquanto os hatches e SUVs continuam a brilhar. O VW Tera, que estreou no mercado, teve uma boa recepção com 1.230 emplacamentos.

Se você costuma enfrentar o transito das grandes cidades, sabe como um câmbio automático ágil faz toda a diferença. A Fiat Strada não surpreende ao liderar entre os comerciais, mas a segunda posição da Ford Ranger, superando a Toyota Hilux, chamou a atenção. A Fiat Toro, que estava em alta, caiu para o quarto lugar.

Vamos dar uma olhada nos números dos mais vendidos:

Ranking dos Varejos de Junho

Hyundai Creta – 5.427 unidades (84,60% das vendas diretas) Honda HR-V – 4.140 unidades (67% das vendas diretas) VW T-Cross – 3.603 unidades (41,75% das vendas diretas) VW Nivus – 3.504 unidades (74,06% das vendas diretas) Fiat Fastback – 3.282 unidades (66,57% das vendas diretas)

Na lista de comerciais, a Fiat Strada foi a campeã com 3.457 emplacamentos, mas se você não perdeu de vista as picapes, a competição é acirrada com a Ford Ranger, que emplacou 1.843 unidades, e a Toyota Hilux, que ficou bem atrás, com 1.829.

Top 5 dos Comerciais

Fiat Strada – 3.457 unidades (30,13% das vendas diretas) Ford Ranger – 1.843 unidades (62,24% das vendas diretas) Toyota Hilux – 1.829 unidades (39,97% das vendas diretas) Fiat Toro – 1.541 unidades (45,14% das vendas diretas) Ram Rampage – 726 unidades (36,30% das vendas diretas)

Se você já deu uma volta no Creta, sabe que ele combina muito espaço e conforto, ideal para a família. E a Strada, com seu design prático e funcional, é perfeita para quem precisa de um carro versátil.

Os números mostram que, mesmo com os desafios, o mercado automotivo brasileiro continua a diversificar suas opções, sempre buscando atender a paixão dos motoristas por veículos que fazem mais do que apenas rodar.