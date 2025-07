Corvette ZR1 de 1064 cv enfrenta Tesla Model S Plaid em arrancada

O Tesla Model S Plaid, com suas características impressionantes, acaba de reafirmar seu status como um dos foguetes das ruas ao vencer uma série de arrancadas contra o poderoso Corvette ZR1. Esse desafio, promovido pelo canal Drag Times, mostrou que, mesmo levando mais peso e com um motor que não é tão potente, o elétrico dominou a performance, superando o tradicional supercarro da Chevrolet.

Na primeira corrida, o Corvette se preparou para uma largada rápida, mas o Model S não deixou por menos. Ele logo se destacou e completou a prova em 9,243 segundos, enquanto o ZR1 ficou para trás, terminando em 9,8 segundos. É impressionante como a tração integral e a entrega instantânea de torque do Tesla fizeram a diferença, não é mesmo?

A segunda corrida foi ainda mais gritante, com o Corvette não conseguindo repetir o desempenho anterior e parando o cronômetro em 10,3 segundos. O Model S, por sua vez, fechou essa volta em 9,2 segundos, deixando claro que os elétricos realmente têm a vantagem em arrancadas.

Na terceira e última largada, o Tesla mostrou que não estava para brincadeiras. Com mais uma volta completada em 9,2 segundos, o Corvette ainda ficou para trás com seus 10,2 segundos. Essa consistência no desempenho do Model S só reforça a ideia de que os elétricos estão dominando essa modalidade.

Falando do Corvette ZR1, é difícil não admirar seu motor V8 de impressionantes 1.064 cv e os turbocompressores gigantescos. Mesmo com tanta potência, a pista revelou que o ZR1 ainda precisa ajustar um pouco a performance para competir com os elétricos de ponta.

Para contextualizar, a Tesla afirma que o Model S Plaid tem 1.020 cv, tração nas quatro rodas e leva apenas 9,23 segundos para completar 400 metros. Mas olha a diferença de peso: enquanto o Tesla pesa 2.183 kg, o Corvette é mais leve, com 1.665 kg. A Chevy estimava que o ZR1 fizesse o quarto de milha em 9,6 segundos, mas esse número ainda não se confirmou nas corridas reais.

A diferença de performance fica ainda mais evidente quando observamos a variação dos tempos. O Model S manteve um ritmo consistente nas três corridas, enquanto o Corvette mostrou um desempenho bem irregular. Isso é algo que muitos motoristas podem sentir no dia a dia — quanto mais consistente for o carro, mais confiável ele se torna em diferentes situações.

Ainda assim, a Chevrolet está na corrida e desenvolvendo uma versão híbrida, a ZR1X. Essa novidade promete tempos de menos de 9 segundos, quem sabe assim o jogo não vira nas próximas disputas. E, por falar na Tesla, a empresa também está pensando em diversificar, com planos de abrir um restaurante temático em Xangai.

No final, o Model S Plaid continua a ser um dos carros mais rápidos em produção no mundo, com um desempenho que impressiona e dispensa toda a complexidade dos motores a combustão. E com tantas novidades no mundo automotivo, vale a pena ficar ligado nas próximas movimentações!