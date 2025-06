Conselho aprova inclusão de 30% de etanol na gasolina em agosto

Desde outubro do ano passado, quando o Governo Federal lançou o Programa Combustível do Futuro, a ideia de aumentar o teor de etanol na gasolina comum começou a rodar. A proposta é passar de 27% para 30% de etanol na mistura. Em março, um teste feito pelo Instituto Mauá, a pedido do Ministério de Minas e Energia, mostrou que essa mudança seria possível. E agora, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deu o sinal verde.

A novidade na gasolina vai ser obrigatória nas bombas a partir de 1º de agosto de 2025. Durante uma reunião do CNPE em Brasília, que contou até com a presença do Presidente Lula, foi divulgada a aprovação dessa alteração. Além da gasolina comum, o CNPE também sinalizou um aumento do teor de biodiesel no diesel, de 14% para 15%. Essa decisão mostra que o tema é importante, especialmente em tempos de tensões na política internacional, que podem impactar o preço do petróleo e, consequentemente, afetar nossas finanças.

Agora, com o maior uso de etanol, a expectativa é que o Brasil reduza até 1,36 bilhão de litros de gasolina pura por ano, além de aumentar o uso de etanol em 1,46 bilhão de litros. O Ministério de Minas e Energia aponta que a gasolina com 30% de etanol poderá custar até R$ 0,11 a menos por litro que a gasolina atual. Embora isso pareça ótimo, só vamos saber se os preços realmente vão cair quando a medida entrar em vigor.

Falando em quedas de preço, é sempre bom lembrar que a calibragem dos pneus e a manutenção em dia fazem toda a diferença no consumo do carro. Quem já pegou trânsito pesado sabe bem como um câmbio esperto e uma boa estratégia de abastecimento são cruciais.

Recentemente, o IMT havia previsto uma redução de R$ 0,13 no litro da gasolina comum com mais etanol, mas esse número já foi cortado. Outra preocupação que surge é a dos proprietários de veículos antigos ou importados que rodam apenas com gasolina. Esses carros não foram feitos para usar tanta mistura de etanol e, como você pode imaginar, podem ter problemas.

A Abraciclo, que representa as montadoras de motos, também levantou a bandeira da preocupação. Testes mostraram que algumas motos apresentam dificuldade de partida quando abastecidas apenas com gasolina e que podem sofrer problemas com essa nova mistura. Mesmo assim, a entidade ainda apoia o aumento do teor de etanol na gasolina, ponderando as questões de maneira pragmática.

Ao longo da estrada, todos nós sabemos que as mudanças são sempre bem-vindas, mas é preciso ficar de olho nos impactos que elas podem ter. Afinal, cada litro conta, ainda mais quando falamos de economia e sustentabilidade na hora de abastecer.