Concessionárias da Flórida investigadas por venda de carros usados

Duas concessionárias na Flórida estão no centro de uma polêmica danada por vender carros usados como se fossem novos. Isso levantou questionamentos sobre a transparência no mercado automotivo e, claro, deixou muita gente preocupada com possíveis prejuízos na hora de comprar um carro.

Um dos casos é o de Shawn Crowley, que pagou quase US$ 99 mil em um Toyota Land Cruiser 2024, achando que estava levando um carro novinho em folha. Mas, para a sua surpresa, dois dias depois da compra, a luz de troca de óleo acendeu. E aí ele descobriu que o carro já tinha rodado quase 5 mil milhas, bem longe daquela quilometragem “10” que estava nos documentos. Isso deixa qualquer um na dúvida, não é mesmo?

A concessionária tentou justificar o erro como uma simples falha de digitação na papelada, mas é difícil engolir isso. Afinal, ele pagou um preço acima da tabela, mesmo considerando todos os opcionais que o veículo tinha. A diferença de quilometragem só deixava tudo ainda mais suspeito.

Outro caso interessante envolve Lilly Althauser-Benson, que comprou um Jeep Wrangler 4Xe da Jerry Ulm Chrysler-Dodge-Jeep-Ram, acreditando que também era novo. Acontece que a concessionária não apresentou o título do carro, que mostraria que ele já tinha sido registrado por uma empresa de leasing. Para piorar ainda mais, a falta dessa informação impediu que Lilly recebesse um incentivo fiscal de US$ 3.750, que só vale para veículos novos. É um baita golpe!

Essas histórias apenas reforçam uma verdade que todo motorista deve saber: atenção redobrada na hora de fechar negócio. Não custa nada conferir a quilometragem, pedir o título do veículo e ficar de olho em preços que parecem bons demais para serem verdade. Tudo isso pode evitar dores de cabeça e um rombo no bolso mais tarde. Afinal, quem já pegou trânsito pesado sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença.