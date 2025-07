Comparativo Fipe: BYD Song Plus, Jeep Compass e Toyota Corolla Cross

A disputa entre os SUVs médios no Brasil está esquentando, e com a chegada do Renault Boreal, o jogo promete ficar ainda mais interessante. O novo SUV foi apresentado em um evento bem legal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e a produção vai acontecer no polo industrial da Renault em Curitiba. Embora as vendas comecem só em 2025, a expectativa está a mil, e os preços, por enquanto, continuam em segredo.

O Boreal chega para brigar em uma faixa de preço que vai de R$ 180 mil a R$ 220 mil, onde já estão alguns dos SUVs mais cobiçados da Terra Brasilis. Ele vem equipado com um motor 1.3 turbo flex capaz de entregar até 163 cv de potência e tem um comprimento de quase 4,60 metros. O design é robusto e chamativo, e tem um pacotão de tecnologia, incluindo sistemas de assistência à condução que são um verdadeiro auxílio no dia a dia.

Mas, qual será o verdadeiro desafio do Boreal? O mercado é recheado de concorrentes, e três deles se destacam como os principais rivais: o BYD Song Plus, o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

BYD Song Plus: tecnologia e eletrificação como diferenciais

O primeiro grande concorrente é o BYD Song Plus, que chega direto da China. Ele se destaca pelo sistema híbrido plug-in, e não é à toa que se tornou uma referência em eletrificação por aqui. Além de uma mecânica que impressiona, o Song Plus é como um showroom sobre rodas, com um acabamento interno caprichado e uma central multimídia com tela rotativa de 15,6 polegadas. Também tem um head-up display e um teto panorâmico que, quem dirige, sabe bem como deixa o ambiente mais agradável.

Com um conjunto que entrega 235 cv de potência, o Song Plus não tem apenas um desempenho bacana; ele também dita tendências entre os SUVs eletrificados. A concorrência para o Boreal será fazer valer a sua força e atrair os consumidores que ainda preferem algo mais tradicional.

Jeep Compass: a força de uma marca consolidada

O segundo rival é o lendário Jeep Compass, que é praticamente uma instituição no Brasil. Com uma reputação que fala por si só, o Compass segue como um dos mais vendidos e não decepciona em nada, oferecendo versões e motorizações para todos os gostos.

Com um motor 1.3 turboflex de até 176 cv, ele promete entregar uma experiência equilibrada, misturando design atraente, acabamento de qualidade e tecnologia de ponta. Para o Boreal, a missão é dura: entrar em um território onde o Compass reina soberano e conquistar os motoristas que já estão apaixonados por esse SUV.

Toyota Corolla Cross: confiança e revenda como trunfos

Por último, mas não menos importante, temos o Toyota Corolla Cross. Ele chegou para mostrar como se faz, e o segredo de seu sucesso está na combinação de baixo custo de manutenção, confiabilidade e uma excelente taxa de revenda. A Toyota traz opções flex e híbridas, com preços que também ficam entre os R$ 180 mil e R$ 219 mil, exatamente onde o Boreal quer estar. Recentemente, o Corolla Cross passou por mudanças visuais que o deixaram ainda mais atraente e agora se destaca também na eletrificação leve.

Para brigar com o Corolla Cross, a Renault precisa mostrar que o Boreal não é apenas mais um, mas sim uma escolha confiável para o longo prazo.

O desafio é entrar no jogo e se manter competitivo

Com a estreia do Boreal, a Renault está entrando de cabeça em um cenário competitivo, enfrentando três gigantes do mercado. Oferecer um bom conjunto mecânico ou tecnologia de ponta não é suficiente. O desafio é convencer o consumidor de que o Boreal é uma alternativa sólida, com pós-venda competente e condições de preço que façam sentido.

A escolha do Brasil como palco para o lançamento mundial mostra que a Renault está de olho nas oportunidades e sabe da importância desse segmento no país. Então, é hora de ficar ligado e ver como essa disputa vai se desenrolar nas ruas!