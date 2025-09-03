Mundo Automotivo

como identificar fraudes e evitar golpes no pagamento

A Operação Carbono Oculto, que começou na última quinta-feira em São Paulo, está chamando a atenção para um problema sério: fraudes em postos de combustíveis. A investigação está averiguando adulterações na gasolina e manobras duvidosas nas bombas. No meio disso tudo, a questão da qualidade do combustível que chega até nós, motoristas, também é uma preocupação constante.

Desde 1º de agosto, o teor de etanol na gasolina foi ajustado para 30%. O que muitos não sabem é que alguns postos aproveitam essa mudança para misturar ainda mais álcool e produtos mais baratos, como a nafta. Isso pode fazer com que você abasteça com gasolina, mas acabe colocando etanol no seu tanque. O resultado? Rendimento comprometido e possível dano ao motor — não é algo que queremos, não é mesmo?

De acordo com o Instituto Combustível Legal (ICL), essas práticas somam um prejuízo de cerca de R$ 29 bilhões por ano. Entre os problemas, temos a sonegação de impostos e a venda de combustível adulterado. Os preços muito baixos, especialmente em promoções, são um sinal de alerta: a fiscalização costuma ser mais relaxada nessas horas. Fique de olho!

E atenção para quem prefere pagar em dinheiro. Muitos estabelecimentos suspeitos optam por essa prática justamente para dificultar o rastreamento das vendas. Pague com cartão sempre que puder e, claro, peça a nota fiscal. Isso é seu direito e pode te ajudar a se resguardar se algo der errado.

Para evitar surpresas desagradáveis, o ICL recomenda abastecer em postos mais conhecidos e prestar atenção no desempenho do seu carro. Se você notar que o rendimento caiu de repente ou que o motor está apresentando problemas, peça uma análise do combustível no posto. Esse é seu direito. Se confirmar que o combustível está adulterado, você pode acionar o Procon ou a ANP.

Além disso, o Instituto está utilizando “clientes misteriosos” para abastecer em postos suspeitos e coletar amostras para análise. No último ano, mais de 1.300 denúncias foram feitas devido a irregularidades. A orientação é clara: desconfie de preços milagreiros, mantenha o recibo das suas compras e, se você tiver problemas, registre sua reclamação no site do ICL para garantir seus direitos. Afinal, ninguém quer ser enganado, certo?

