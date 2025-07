Clientes da Hertz levantam dúvidas sobre sistema de IA

A nova tecnologia de detecção de danos, que a Hertz implementou usando inteligência artificial, tem gerado uma série de reclamações entre os consumidores. Muitos motoristas estão se sentindo injustiçados, pois o sistema parece identificar até os menores arranhões, dando margem a cobranças que muitos consideram desproporcionais.

Imagina só: um cliente contou em um fórum que foi cobrado em torno de R$ 1.800 por um dano menor que um centavo. Ao mostrar uma foto, dava pra perceber que a marca quase não era visível! E esse não é um caso isolado; muitos estão relatando situações semelhantes, afirmando que devolveram os carros com menos arranhões do que quando pegaram.

A Hertz defende que o sistema só deve sinalizar danos que excedam 2,54 cm, e que a maioria dos veículos não apresenta problemas que justifiquem cobranças. Segundo a empresa, essa tecnologia foi criada para evitar falhas humanas, garantindo que quem de fato causa um dano seja responsabilizado. No entanto, na prática, muitos usuários têm encontrado dificuldades em contatar a empresa e discutir essas cobranças.

Um dos comentários mais comuns é sobre a dificuldade de comunicação com a Hertz. Um cliente revelou que só conseguiu falar com um atendente após várias tentativas e um empurrãozinho pelas redes sociais. Isso é frustrante, né? A Hertz admite que precisa melhorar o atendimento e que, embora os casos mais complexos sejam analisados por humanos, o primeiro contato geralmente é com o sistema automatizado.

Vale lembrar que o problema com danos em carros alugados não é exclusivo da Hertz; esse é um desafio comum em toda a indústria de locação. Todo mundo quer que o processo seja justo e transparente, mas a sensação de injustiça acaba deixando muitos motoristas descontentes.

Por mais que as tecnologias avancem, a experiência do consumidor ainda é fundamental. Afinal, quem nunca ficou preocupado com uma cobrança inesperada ao devolver o carro? É preciso que as locadoras, como a Hertz, busquem formas de enriquecer o atendimento ao cliente e, quem sabe, tornar essa experiência mais tranquila para todos.