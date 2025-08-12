Citroën reduce preço do C3 Aircross Shine para PcD em R$ 28.053

O Citroën C3 Aircross Shine está com uma ótima oportunidade para o público PcD, com uma campanha de vendas diretas que vai até 31 de agosto. Para quem se encaixa nas regras, a isenção de IPI é um grande atrativo, além de um bônus de fábrica. Vale lembrar que após a compra, o SUV precisa ser mantido por dois anos antes de ser revendido.

Se você está interessado na versão Shine Turbo 200 CVT, que acomoda até sete pessoas, prepare-se: o preço original é de R$ 145.690. Mas para clientes PcD, o valor cai para R$ 117.637, resultando em uma economia de R$ 28.053. Essa economia boa foi confirmada pelo portal Fipe Carros e pela concessionária Jorlan.

Para quem deseja aproveitar essa chance, é necessário apresentar alguns exames que comprovem a deficiência e um laudo médico, tudo assinado por um profissional reconhecido pelo Detran. Após isso, é feita uma avaliação em uma clínica credenciada, onde será liberado o laudo necessário para a compra com isenção.

Falando sobre a documentação, você precisará trazer alguns papéis importantes:

– Termo de curatela se a compra for em nome de alguém maior de 18 anos sem capacidade legal;

– Formulário de solicitação de isenção de IPI, que você encontra na Receita Federal;

– Laudo médico e CNH especial, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran;

– Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

– Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda ou uma declaração de isenção, se não declarar;

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Agora, sobre o que rola sob o capô, o C3 Aircross Shine é equipado com um motor 1.0 turbo, que já proveitou em outros modelos da Stellantis. Esse motor é capaz de gerar até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio automático de 7 marchas garantirá uma condução confortável, especialmente em viagens mais longas ou em engarrafamentos.

O conforto é outra parte forte do C3 Aircross. Os bancos são de revestimento premium, e os assentos traseiros rebatem com Isofix e Top Tether, garantindo a segurança das cadeirinhas infantis. Além disso, você vai encontrar luzes diurnas em LED, painel digital TFT de 7″, e monitoramento da pressão dos pneus, que quem já passou por rua esburacada sabe como é fundamental.

E não para por aí! A central multimídia Citroën Connect tem tela de 10″, com respostas rápidas e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tem também câmera de ré, direção elétrica ajustável, ar-condicionado automático e rodas de liga diamantadas aro 17″. O carro tem tudo para ser uma ótima escolha para quem busca conforto e tecnologia.

Se você está considerando o C3 Aircross Shine, a tabela de preços é bem clara:

| Versão | Preço de Tabela | Preço para PcD | Descontos |

|—————————|———————-|———————|——————–|

| Shine Turbo 200 CVT 7L | R$ 145.690,00 | R$ 117.637,00 | R$ 28.053,00 |

Esse SUV realmente se destaca, tanto no que entrega quanto no valor. É uma boa pedida pensar no que ele pode oferecer no seu dia a dia.