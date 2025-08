Citroën descontinua dois clássicos na Argentina

A Citroën acaba de confirmar uma notícia que pegou muitos de nós de surpresa: o fim da linha do C4 Cactus e do Berlingo Multispace na Argentina. Embora os dois já tivessem se aposentado no Brasil, estavam sobrevivendo apenas no país vizinho, mantendo viva uma conexão com a antiga era da PSA, conhecida por projetos inovadores e soluções inusitadas.

Agora, a gama de carros de passeio da Citroën na Argentina ficou bem mais enxuta, incluindo apenas o C3, C3 Aircross e o Basalt. Todos eles são parte da nova família C-Cubed. E o portfólio de utilitários da marca continua a contar com os modelos Jumpy e Jumper, além do furgão elétrico e-Jumpy, que são super interessantes para quem precisa de espaço e eficiência.

### C4 Cactus na Luta

O C4 Cactus foi uma verdadeira aposta da Citroën quando foi lançado em 2014. Com seu design peculiar e soluções que fogem do convencional, ele se destacava no trânsito. As famosas “Airbumps” nas portas, que são aquelas tiras protetoras com bolhas de ar, as janelas basculantes e o painel digital eram características que deixavam o carro com uma cara de moderno e ousado.

Quando chegou ao Brasil em 2018, o modelo passou por algumas adaptações para agradar mais ao mercado local. No entanto, mesmo com essas mudanças, o Cactus não fez tanto sucesso e emplacou cerca de 71 mil unidades por aqui. O pico foi em 2021, quando mais de 19 mil unidades foram vendidas, mas ficou claro que sua jornada estava chegando ao fim. A produção no Rio de Janeiro foi encerrada em dezembro de 2024, e desde então o Cactus só era encontrado por meio dos estoques restantes.

### Berlingo: O Velho Guerreiro

Agora, vamos falar do Berlingo, que começou sua trajetória em 1998. Esse modelo é praticamente um ícone da Citroën, tendo uma longa história que o tornou bastante conhecido. Produzido em El Palomar junto com seu “irmão” Peugeot Partner, o Berlingo é um daqueles carros que a gente acostumou a ver, principalmente em frotas de empresas e como transporte escolar.

O Berlingo chegou ao Brasil no mesmo ano de 1998, mas teve uma trajetória que variou entre altos e baixos. Durante os anos 2000, ele competiu diretamente com outros furgões como Fiat Doblò e Renault Kangoo. Apesar das críticas sobre a segurança, função e preço tornaram o Berlingo uma opção atraente para muitas famílias e profissionais.

### Novo Rumo com a Linha C-Cubed

Com a saída do Cactus e do Berlingo, a Citroën foca agora na nova linha C-Cubed, que inclui modelos como o C3 e o novo Basalt. Esses carros são montados com uma plataforma compartilhada com o Peugeot 208, prometendo oferecer uma experiência de direção bem agradável e moderna.

As configurações de motorização seguem a linha da Stellantis. Aqui, você encontra opções com um motor 1.0 Firefly que garante uma condução econômica, além de versões mais robustas com motor 1.0 GSE turbo para quem não abre mão de performance. Na Argentina, o foco continua no motor 1.6 16v, que já equipou muitos modelos da marca por aqui.

Agora, resta acompanhar o que essa nova fase trará, principalmente para quem é fã de uma boa pegada no volante!