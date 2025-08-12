Citroën C3 melhora refinamento na Índia em busca de vendas

Assim como aqui no Brasil, a Citroën não anda com a estrela tão brilhante na Índia. A linha C-Cubed, que inclui modelos como o C3, Aircross e Basalt, não conquistou o público indiano. O C3X, em especial, nasce buscando recuperar um pouco desse espaço perdido por lá, tentando se posicionar como uma opção mais sofisticada e atraente.

Com o lançamento do C3X, a marca indiana se alinha à sua estratégia “2.0”, que também promete atualizar os SUVs Aircross e Basalt em breve. O objetivo é dar um gás nas vendas, que, convenhamos, não estão indo muito bem: apenas 7.500 unidades foram vendidas até agora em 2024. Para efeito de comparação, concorrentes como Nissan e Renault estão bem à frente, com vendas que ultrapassam 40 mil carros.

Olhando mais de perto, o C3X não é só uma nova versão, mas uma adaptação bem pensada. Ele mantém a essência de hatch com um toque de SUV, subindo um pouco a suspensão, ampliando as molduras dos para-lamas e adicionando aquelas proteções características na parte inferior. Além disso, a iluminação agora é toda em LED, trazendo um ar mais moderno e robusto ao visual, lembrando o C3 XTR da primeira geração.

Continuando no tema de segurança, a Citroën também tomou medidas para melhorar a proteção do C3X. Após algumas más experiências com os testes de colisão, a versão de 2024 agora conta com seis airbags e outros itens que favorecem a segurança, como o controle de estabilidade. Essas adições, como as ancoragens ISOFIX, eram muito esperadas para aumentar a confiabilidade do modelo, principalmente após críticas à versão elétrica, que foi avaliada com nota zero.

Mas não paramos por aí. O interior do C3X trouxe boas novidades. Para agradar os amantes do conforto, a versão topo de linha Shine agora tem um painel revestido em couro, partida por botão e um ar-condicionado digital bem moderno. O painel de instrumentos também foi atualizado, apresentando uma tela digital que combina informações essenciais, como o conta-giros, em um visual bem colorido.

Se você é fã de tecnologia, o sistema multimídia também evoluiu. Com tela de 10 polegadas, ele oferece conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, tudo para deixar sua experiência ao volante ainda melhor. E, claro, para quem gosta de segurança ao estacionar, a câmera 360 graus é uma mão na roda.

Sob o capô, as motorizações continuam as mesmas: um 1.2 aspirado de 82 cv e um 1.2 turbo de 110 cv, que pode ser acoplado a um câmbio manual ou automático de seis marchas. O modelo turbo se destaca com celeridade, indo de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos e prometendo uma média de consumo bem interessante, podendo chegar a 19,3 km/l.

Quando olhamos para o desempenho do C3 brasileiro, percebemos que o C3X indiano ainda está em desvantagem. O modelo mais potente por aqui conta com 130 cv, entregando um dínamo e acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 8,4 segundos. Não é à toa que os números vendiam bem menos desde que chegou ao Brasil em 2022, com as vendas caindo de 2.671 unidades mensais para apenas 1.057 até julho de 2025. Um cenário distante do que esperávamos para um hatch promissor.

No fundo, trazer algumas das melhorias do C3X para o Brasil poderia dar um respiro ao modelo. Isso sem dúvidas ajudaria a reconquistar a confiança dos antigos clientes e enfrentar a concorrência com um visual mais atualizado e recursos que todos nós queremos em um carro do dia a dia.