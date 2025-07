Citroën C3 Aircross Feel Pack tem desconto de R$ 28.200 para PcD

O Citroën C3 Aircross Feel Pack de 7 lugares, na cor Preto Perla Nera e ano 2025, está com uma oferta imperdível para pessoas com deficiência (PcD). Ele está disponível para vendas diretas, e o que é ainda melhor: vem com isenção total de IPI e bônus de fábrica. Mas corra, essa promoção vai até o fim de julho!

Para aproveitar esses benefícios, é necessário apresentar um laudo médico do DETRAN ou CIRETRAN da sua cidade. Esse documento precisa confirmar a deficiência física e, se necessário, mostrar as limitações para dirigir ou ser transportado em um carro comum. Além disso, o laudo pode indicar quais adaptações o veículo deve ter.

Uma vez com o laudo em mãos, você pode iniciar o processo de isenção de impostos, como IPVA, ICMS, IPI e IOF. É só buscar a Receita Estadual para IPVA e ICMS, e a Receita Federal para IPI e IOF. Mas atenção: o Citroën C3 Aircross Feel Pack tem um preço sugerido que ultrapassa o limite exigido para a concessão do ICMS proporcional. Fique de olho nisso!

Falando sobre o conforto e a funcionalidade, o C3 Aircross vem equipado com uma entrada USB tipo A no painel, perfeita para carregar seus dispositivos ou transferir dados. Para os passageiros do banco de trás, há duas portas USB de carregamento rápido. Assim, ninguém fica na mão com a bateria descarregada!

Em termos de segurança, esse SUV não decepciona. Ele conta com quatro airbags (dianteiros e laterais), freios ABS, controle de tração e estabilidade, além de um sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem. Para quem já pegou estrada sabe que essas características são fundamentais para uma viagem tranquila.

O interior do veículo é bem acabando, com painel cinza, seis alto-falantes e um ar-condicionado digital automático. Ah, e ainda tem assistente de partida em rampa, bancos revestidos em tecido e assentos traseiros que se rebatem, prontos para receber os enredos de cada viagem. As ancoragens Isofix e Top Tether para cadeirinhas infantis também estão presentes, pensando sempre na segurança dos pequenos.

A central multimídia de 10 polegadas é um show à parte, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. E se você estiver estacionando, a câmera de ré e o sensor de estacionamento traseiro vão dar uma mãozinha. A direção elétrica com ajuste de altura e o painel digital de 7″ tornam a experiência ao volante ainda mais agradável.

Visualmente, o C3 Aircross se destaca com suas rodas de liga leve de 16″ no estilo Urban, pintadas de cinza, e uma faixa traseira em preto brilhante. É um carro que chama a atenção, sem dúvida.

E sob o capô, o motor 1.0 turbo entrega até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Com câmbio automático de 7 marchas, a condução é suave e muito confortável, ideal para quem passa muito tempo no trânsito.

Agora, vamos aos números? O C3 Aircross Feel Pack Turbo 200 CVT 7L tem um preço de tabela de R$ 139.690,00, mas para PcD, sai por R$ 111.490,00. Isso significa um desconto incrível de R$ 28.200,00!

Quem não gosta de um bom negócio, não é mesmo?