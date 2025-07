Citroën Basalt Shine com desconto de R$ 16.711 para PcD

Durante julho, a Citroën está com uma super oportunidade para quem tem deficiência e quer fazer a troca do carro. A campanha é focada no carango Basalt na versão Shine, que vem com isenção total de IPI e um descontão que a própria fábrica está oferecendo.

Para garantir esse benefício, é só apresentar um laudo médico do Detran ou Ciretran que comprove a deficiência e se há a necessidade de adaptações no veículo. Depois disso, é hora de correr atrás das isenções, que são separadas: ICMS e IPVA vão para a Receita Estadual, enquanto IPI e IOF são tratados na Receita Federal. Um trâmite que, com paciência, pode deixar sua compra bem mais leve no bolso.

É bom lembrar que, por conta do preço, o Basalt Shine passa do teto de R$ 120 mil para a isenção do ICMS, então não há desconto nesse ponto. O preço cheio do Basalt Shine 1.0 T200 CVT é de R$ 122.100, mas para a galera PcD na venda direta, a conta fica em R$ 105.389. Uma diferença de R$ 16.711 que faz a gente pensar duas vezes!

Esse SUV bonito vem equipado com um motor 1.0 turbo bem esperto, compartilhado com outros modelos da Stellantis. Ele entrega 130 cv e um torque bem respeitável de 20,4 kgfm, além de ter uma transmissão automática de 7 marchas que dá uma ajudinha na hora de dirigir, principalmente em trechos mais complicados.

E no quesito tamanho? O Basalt tem 4,35 metros de comprimento, 1,76 m de largura e 1,59 m de altura, com um entre-eixos de 2,65 m. Ou seja, espaço de sobra para as malas, já que o porta-malas comporta até 470 litros. Perfeito para quem ama pegar a estrada no fim de semana ou fazer aquele rolê com a família.

Em termos de tecnologia e conforto, o SUV brilha! Com uma central multimídia de 10 polegadas, você pode conectar seu smartphone com Android Auto ou Apple CarPlay sem fio, o que é um baita diferencial. Também inclui câmera de ré, luzes diurnas de LED, painel digital de 7″, e uma série de airbags para garantir a segurança. E quem não gosta de um volante premium e ar-condicionado automático, né?

E não para por aí: o Basalt ainda traz sensor de ré, rodas de liga leve 16″ e controle de cruzeiro que ajuda a manter a velocidade em rodovias, o que é uma mão na roda para viagens mais longas. Sem contar um acabamento que faz você se sentir em um carro de luxo.

Então, se você está pensando em mudar de carro, vale a pena dar uma olhada nesse modelo da Citroën!