Citroën Basalt dá até R$ 25,8 mil de desconto para PcD em agosto

O Citroën Basalt é aquele SUV que continua fazendo sucesso entre os públicos PcD. Se você estava de olho, as boas novas são que o modelo continua disponível em todas as versões, e os preços não mudaram desde julho. Para você que procura uma opção com vantagens, vale destacar que as versões Feel 1.0 MT e Feel 1.0 T200 CVT oferecem isenções legais que ajudam no bolso, como a redução do ICMS e a isenção total do IPI.

Falando de valores, vamos direto ao que interessa: a versão Feel 1.0 MT, que custa R$ 101.490 para o público geral, tem um preço especial de R$ 80.888 para PcD. Isso significa um descontinho maroto de R$ 20.602. Já a Feel 1.0 T200 CVT, que normalmente custa R$ 118.290, sai por R$ 92.440 para PcD, o que dá uma economia de R$ 25.850.

E se você está de olho na versão Shine 1.0 T200 CVT, ela tem o preço cheio de R$ 122.100, mas com a isenção federal, você consegue levar por R$ 105.389. É uma bela economia de R$ 16.711!

Quando a gente fala de motor, o Basalt não decepciona. A versão mais “simples”, a Feel 1.0 MT, vem com o motor 1.0 Firefly aspirado, o mesmo que equipa o Fiat Argo. Embora pareça modesto, ele entrega até 75 cavalos de potência e tem um torque de 10,7 kgfm. Para quem curte um motorzinho ágil para o dia a dia, essa configuração atende bem.

As versões mais turbinadas, Feel Turbo e Shine Turbo, trazem motor 1.0 turbo, que também é usado em outros modelos do grupo Stellantis. Ele dá conta de até 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, com um câmbio automático de 7 marchas. Isso é ótimo para quem pega muito trânsito na cidade e precisa de um pouco mais de resposta ao acelerar.

Outro ponto que chama atenção no Basalt é o espaço interno e o porta-malas, que agrada em cheio. O SUV cupê mede 4,34 metros de comprimento e tem uma largura de 1,82 m, com uma altura de 1,58 m e entre-eixos de 2,64 m. O porta-malas é generoso, com capacidade para 490 litros—o ideal para quem precisa carregar bagagem ou até um carrinho de bebê, por exemplo.

Resumindo, o Citroën Basalt se mostra uma escolha sólida, especialmente para o público PcD. Com uma configuração que atende bem às necessidades do dia a dia e várias opções que se encaixam no orçamento, é uma aposta segura na hora de escolher um SUV.