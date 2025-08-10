Mundo Automotivo

Citroën Basalt dá até R$ 25,8 mil de desconto para PcD em agosto

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Citroën Basalt oferece até R$ 25,8 mil de desconto para PcD em agosto
Crédito da imagem: Original Citroen Vila Prudente São Paulo, SP

O Citroën Basalt é aquele SUV que continua fazendo sucesso entre os públicos PcD. Se você estava de olho, as boas novas são que o modelo continua disponível em todas as versões, e os preços não mudaram desde julho. Para você que procura uma opção com vantagens, vale destacar que as versões Feel 1.0 MT e Feel 1.0 T200 CVT oferecem isenções legais que ajudam no bolso, como a redução do ICMS e a isenção total do IPI.

Falando de valores, vamos direto ao que interessa: a versão Feel 1.0 MT, que custa R$ 101.490 para o público geral, tem um preço especial de R$ 80.888 para PcD. Isso significa um descontinho maroto de R$ 20.602. Já a Feel 1.0 T200 CVT, que normalmente custa R$ 118.290, sai por R$ 92.440 para PcD, o que dá uma economia de R$ 25.850.

E se você está de olho na versão Shine 1.0 T200 CVT, ela tem o preço cheio de R$ 122.100, mas com a isenção federal, você consegue levar por R$ 105.389. É uma bela economia de R$ 16.711!

Quando a gente fala de motor, o Basalt não decepciona. A versão mais “simples”, a Feel 1.0 MT, vem com o motor 1.0 Firefly aspirado, o mesmo que equipa o Fiat Argo. Embora pareça modesto, ele entrega até 75 cavalos de potência e tem um torque de 10,7 kgfm. Para quem curte um motorzinho ágil para o dia a dia, essa configuração atende bem.

As versões mais turbinadas, Feel Turbo e Shine Turbo, trazem motor 1.0 turbo, que também é usado em outros modelos do grupo Stellantis. Ele dá conta de até 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, com um câmbio automático de 7 marchas. Isso é ótimo para quem pega muito trânsito na cidade e precisa de um pouco mais de resposta ao acelerar.

Outro ponto que chama atenção no Basalt é o espaço interno e o porta-malas, que agrada em cheio. O SUV cupê mede 4,34 metros de comprimento e tem uma largura de 1,82 m, com uma altura de 1,58 m e entre-eixos de 2,64 m. O porta-malas é generoso, com capacidade para 490 litros—o ideal para quem precisa carregar bagagem ou até um carrinho de bebê, por exemplo.

Resumindo, o Citroën Basalt se mostra uma escolha sólida, especialmente para o público PcD. Com uma configuração que atende bem às necessidades do dia a dia e várias opções que se encaixam no orçamento, é uma aposta segura na hora de escolher um SUV.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Leapmotor C10 e B10 chegam ao Brasil e marcam estreia da marca de SUVs elétricos

Brasil alcança 500 mil veículos eletrificados vendidos

42 minutos atrás
Fim do curso em autoescola? Governo estuda mudança nas regras da CNH

Governo avalia mudanças nas regras da CNH e autoescolas

59 minutos atrás
Fiat Toro 2026 estreia com leve alta de R$ 2 mil e visual inspirado no Grande Panda

Ficha técnica e preços de carros na Fipe

1 hora atrás
As motos mais vendidas até dia 9 de agosto de 2025

Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo a Fipe

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo