Cinco carros até R$ 120 mil com maior consumo de combustível

Na hora de decidir qual carro comprar, o consumo de combustível é uma questão que pesa bastante no bolso, não é mesmo? Com os preços das gasolinas nas alturas, cada litro economizado faz a diferença no final do mês. Portanto, se você está pensando em adquirir um veículo, é bom se atentar a esse detalhe.

O Fipe Carros fez uma lista com os cinco modelos de até R$ 120 mil que mais consomem combustível no Brasil. Para isso, eles se basearam em dados do Inmetro e do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), focando nas versões que mais “bebem” de cada carro.

O ranking é medido em megajoules por quilômetro (MJ/km), o que mostra quanta energia cada carro precisa para rodar. Menor o valor, melhor a eficiência. Caso houvesse empate, o consumo com etanol foi utilizado como critério de desempate.

1 – Caoa Chery Tiggo 5X

Liderando a lista está o Caoa Chery Tiggo 5X 2026, que nas versões Pro e Sport vem com motor 1.5 turbo flex de até 150 cv e câmbio CVT. O preço inicial é de R$ 119.990, e ele consome 2,06 MJ/km. Na prática, isso significa que na cidade ele faz apenas 10 km/l com gasolina e 6,5 km/l com etanol. Já na estrada, chega a 12,1 km/l e 8,4 km/l, respectivamente. O Tiggo 5X também trouxe novidades, como uma central multimídia de 10,25 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

2 – Renault Oroch

A Renault Oroch é a segunda picape mais gastadora da lista. Com motor 1.6 aspirado, gera apenas 112 cv e 15,6 kgfm de torque, o que deixa a picape um pouco comprometida, principalmente se considerarmos os 1.366 kg que ela precisa mover. O preço inicial é de R$ 126.690, e o desempenho no consumo, segundo o Inmetro, fica em 11,3 km/l na cidade com gasolina e 7,6 km/l com etanol. Em termos de energia, a Oroch consome 1,91 MJ/km.

3 – Chevrolet Spin

O Chevrolet Spin ocupa o terceiro lugar, com preço inicial de R$ 119.900. Ele é impulsionado por um motor 1.8 flex aspirado, oferecendo até 111 cv e 17,7 kgfm de torque. O consumo varia bastante entre as versões, mas para você ter uma noção, na automática, faz 10,5 km/l na cidade e 13,4 km/l na estrada com gasolina. No lado do etanol, diminui para 7,4 km/l na cidade. A Spin tem um porta-malas que impressiona, com até 756 litros de capacidade.

4 – Jeep Renegade

Em quarta posição temos o Jeep Renegade, que conta com o motor 1.3 T270 Flex. Ele entrega até 176 cv e faz de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos. O preço sugerido parte de R$ 118.290. No consumo, o Renegade apresenta 11,1 km/l na cidade com gasolina e 7,8 km/l com etanol, resultando em 1,84 MJ/km de energia consumida.

5 – Volkswagen Saveiro

Fechando a lista, temos a Volkswagen Saveiro. Toda a linha conta com motor 1.6 aspirado, que produz 116 cv e 16,1 kgfm de torque. Com preço a partir de R$ 109.490, a Saveiro faz 1,83 MJ/km. O consumo é de 11,2 km/l na cidade e 12,9 km/l na estrada com gasolina, um desempenho à frente de muitos na categoria.