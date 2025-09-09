Novos projetos da HBO e dúvidas sobre “Pai Herói”

A produtora Coração da Selva continua em destaque no mercado de dramaturgia, especialmente após o sucesso da série “Beleza Fatal”. Em desenvolvimento estão dois novos projetos na HBO, conforme informações refletidas em veículos do setor.

### Novas Produções

Um dos projetos contará com o trabalho do roteirista Rodrigo Castilho, que tem experiência em diversas emissoras, incluindo TV Globo, GNT e MTV. Ele é conhecido pela sua versatilidade em criar histórias para formatos variados. O segundo projeto em andamento é “Beleza Fatal – Parte 2”. A sequência deverá reunir novamente o elenco principal, incluindo Maria de Médicis e Camila Queiroz, visando repetir o sucesso da primeira temporada, que se destacou entre as produções brasileiras da plataforma.

### O Destino de “Pai Herói”

Enquanto isso, há incertezas sobre o remake de “Pai Herói”, um clássico de Janete Clair que foi exibido pela primeira vez em 1979. A situação complicou-se com a contratação de Renata Dias Gomes pela TV Globo, onde ela assumirá uma versão feminina de “Carga Pesada”. Essa mudança fez com que o projeto que ela desenvolvia para o streaming ficasse em suspenso.

Renata havia sido escolhida pela HBO Max para adaptar “Pai Herói” em 40 capítulos, modelo já utilizado com outras produções de sucesso, como “Beleza Fatal”. No entanto, desde o anúncio, a novela não foi mais mencionada oficialmente e aguarda definições por parte da Warner.

### Mudanças no Streaming

A falta de novidades não se restringe apenas a “Pai Herói”. Vários projetos nacionais da HBO Max também estão sem atualizações, reflexo das mudanças na Warner Bros. Discovery após sua fusão com a Discovery. A nova estratégia da empresa prioriza a estabilidade financeira e a uniformização do catálogo, buscando alinhar as produções locais aos padrões internacionais.

Embora essa reestruturação cause atrasos em projetos brasileiros, ela indica que a empresa está se empenhando em criar um conteúdo mais coeso e sustentável, sem deixar de lado produções que já demonstraram sucesso, como “Beleza Fatal”.