Chevrolet Vega e Kawasaki MC1 reaparecem após 50 anos

Quem é apaixonado por carros com certeza lembra da história do “Miss Belvedere”, um Plymouth Belvedere novinho de 1957 que ficou enterrado por 50 anos em uma cápsula do tempo. Quando finalmente abriram a cápsula em 2007, muitos ficaram decepcionados ao ver que o carro estava cheio de lama e completamente enferrujado. Uma pena, né?

Agora, a boa notícia: uma nova cápsula do tempo, dessa vez em Seward, Nebraska, trouxe um final bem mais emocionante! Dentro dela, um Chevrolet Vega de 1975, praticamente zero km, e uma brilhante motocicleta Kawasaki MC1 90, também de 1975, apareceram em estado incrível após cinco décadas de espera.

### Uma cápsula cheia de surpresas

Esse projeto impressionante envolveu mais de 5 mil itens, incluindo cartas, fotos e até um Toyota Corolla que foi adicionado em 1985. A abertura da cápsula rolou na última semana de junho, em meio às festividades do Dia da Independência dos EUA. Centenas de curiosos e moradores da cidade se reuniram para ver essas relíquias, idealizadas por Harold Davisson. Ele queria deixar um registro do que era viver em 1975 para as próximas gerações.

### O Chevrolet Vega de 1975

O grande destaque foi, sem dúvida, o Chevrolet Vega amarelo. Esse compacto ressurgiu surpreendentemente bem preservado, com apenas algumas marcas de ferrugem no capô. Ele estava envolto apenas por uma leve capa de plástico, mas a carroceria e o interior marrom estão em excelente estado, algo que nem os fãs mais ardorosos esperavam.

O Vega de 1975 vem com um motor quatro cilindros de alumínio, com um desempenho de 79 cv e câmbio manual de 4 marchas. Ele foi um verdadeiro competidor para modelos como o Ford Pinto, na época em que a crise do petróleo estava pegando fogo e as montadoras buscavam oferecer opções mais econômicas.

O modelo enterrado é um sedã de duas portas que custou, na época, US$ 3.039. Hoje, esse valor seria equivalente a cerca de US$ 18 mil, o preço de um carro popular atualmente.

### Revivendo a memória da Kawasaki MC1 90

Ao lado do Vega, a Kawasaki MC1 90 também roubou a cena. A moto, que mantinha sua cor azul vibrante, era ideal para pilotos iniciantes e estava impecável, uma verdadeira relíquia redescoberta. O motor de 6,6 cv e o câmbio de cinco marchas a tornavam uma opção popular para quem queria explorar trilhas.

### O velho Toyota Corolla

Em 1983, Harold construiu uma pirâmide sobre a cápsula original e adicionou novos itens, incluindo um Toyota Corolla. Infelizmente, o Corolla estava em péssimo estado, muito amassado e com marcas dos moradores que assinaram a lataria. Era um modelo de duas portas, fabricado entre 1971 e 1973, que já havia visto dias melhores antes de ser enterrado.

### Um museu da vida em 1975

A cápsula, com suas 45 toneladas de concreto, foi aberta utilizando um guindaste e revelou não só os veículos, mas também uma verdadeira coleção de itens do cotidiano da época: Barbies, ternos coloridos, cartas emocionantes e até fitas cassete. Trish, a filha de Harold, sonha em montar uma exposição permanente para contar a história desse gesto tão curioso e cheio de carinho.

É incrível imaginar como objetos simples podem nos conectar a um passado distante, não é? Cada carro e item ali guardado tem uma história, um pedaço da vida de quem viveu naquela época. E quem sabe, no futuro, outros entusiastas também redescubram tesouros nas cápsulas do tempo que ainda estão por aí.