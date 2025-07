Chevrolet Tracker 2026 traz painel digital e central multimídia ampliada

Lançado em março de 2020, o Tracker está prestes a ganhar um visual renovado. Este SUV compacto da Chevrolet será o primeiro da nova linha com a identidade global da marca, que promete chegar às concessionárias em julho. Além do Tracker, a família Onix e os elétricos Spark e Captiva EV também estarão nessa novíssima leva.

Recentemente, alguns modelos do Tracker sem camuflagem apareceram nas proximidades da fábrica em São Caetano do Sul, SP. Isso só confirmou que a produção já começou, e a Chevrolet até soltou um vídeo em seu Instagram mostrando um pouco do interior do SUV. Quem já dirigiu bastante sabe como é importante um design interno que funcione bem na prática.

Novo Visual e Tecnologia

A primeira coisa que chama a atenção no novo Tracker são os faróis, que agora estão divididos em duas partes. Isso traz um ar mais moderno e alinhado com outros SUVs da marca, como o Equinox e o Blazer. A grade dianteira também está mais destacada, realçando ainda mais essa nova identidade.

Quando olhamos para dentro, dá pra notar que o cockpit mudou bastante. A central multimídia ficou maior e a instrumentação é agora totalmente digital. Para quem passa horas no trânsito, essa tecnologia nova é um verdadeiro alívio e não dá pra negar que um bom sistema ajuda a tornar a condução mais prática.

Na traseira, as mudanças são menores, mas ainda assim há novidades nas lanternas que ganham novos elementos internos. Assim, a Chevrolet mostra que também se preocupa com os detalhes.

Mecânica e Desempenho

Agora, se a expectativa era por um conjunto híbrido-leve, é bom segurar a ansiedade, pois esse ainda não chegou. O Tracker 2026 continuará a ser oferecido com duas opções de motorização: um motor 1.0 turbo de injeção direta, que entrega até 121 cv, e um motor 1.2 turbo, mais atualizado, com 141 cv. Ambos acompanhados por um câmbio automático de seis marchas, perfeito para quem precisa encarar o dia a dia das cidades ou se aventurar em uma estrada.

Ainda não vimos as versões híbridas, mas, segundo a marca, só chegarão em 2026. Agora, você que curte um carro com mais potência e eficiência tem motivos para ficar de olho nas novidades!

Quando e Onde Encontrar

O novo Tracker será apresentado oficialmente em julho e logo deve estar disponível nas lojas. Além dele, a Chevrolet também vai lançar os novos Onix, Onix Plus e os elétricos Spark e Captiva. Já imaginaram como será a linha elétrica da marca? Com modelos como Equinox EV e Blazer EV, essa é uma oportunidade para quem quer entrar na onda elétrica e ainda assim manter a qualidade e o desempenho que a gente ama.

A troca de ideias sobre carros é sempre válida, especialmente quando se trata de novidades como essas. E quem sabe, logo, logo, você está ao volante do seu novo Tracker, aproveitando cada detalhe e funcionalidade!