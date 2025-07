Chevrolet Tracker 2026 recebe atualizações e novas funcionalidades

O Chevrolet Tracker 2026 chegou com um visual renovado e algumas melhorias que vão agradar os apaixonados por carros. A marca fez ajustes nos para-choques e aprimorou os detalhes nas versões mais sofisticadas. A série especial “100 Anos”, que celebra o centenário da Chevrolet no Brasil, traz uma cor incrível: o Azul Noronha. Além disso, as rodas de 17 polegadas têm um design exclusivo, e o carro conta com rack de teto preto e emblemas escurecidos. Um verdadeiro charme para quem gosta de se destacar na estrada.

Um ponto legal é que a Chevrolet também trouxe inovações por dentro do motor. A nova correia banhada a óleo, embora ainda funcione de forma imersa no lubrificante, agora vem com uma borracha mais resistente. Isso promete menos problemas com desgaste, algo que muitos motoristas relataram em versões anteriores, como o esfarelamento precoce da peça. Uma ótima notícia para quem gosta de ter o carro sempre em dia!

### Versões e Preços

O Tracker 2026 está disponível em seis versões, com preços que vão de R$ 119.900 a R$ 190.590. A penúltima versão deles, a série especial 100 Anos, custa R$ 190.590, que é o mesmo valor da versão RS, e apenas mil reais a mais que a Premier. Essa edição especial vem com um pacote completo de equipamentos, incluindo seis airbags, teto solar, sensor de ponto cego, piloto automático adaptativo, carregador por indução e Wi-Fi a bordo. Tudo isso para garantir uma experiência de dirigir mais segura e conectada.

### Motorização e Desempenho

Na parte mecânica, o Tracker mantém suas duas opções de motorização. O motor 1.0 turbo de três cilindros entrega até 115,5 cv com etanol, e o torque chega a 18,9 kgfm. Já o motor 1.2 turbo, também de três cilindros, apresenta potência de até 141 cv e 22,9 kgfm de torque. Ambos são acoplados a um câmbio automático de seis marchas. Para quem gosta de acelerar, é interessante saber que o 1.0 faz de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos, enquanto o 1.2 consegue isso em 9,7 segundos. Uma diferença que faz a adrenalina subir na hora da segunda marcha!

### Consumo e Eficiência

Falando em economia, os números do Inmetro mostram que o motor 1.0 teve uma leve melhora no consumo. Com etanol, ele alcança até 8,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. Com gasolina, os números vão para 11,5 km/l e 13,8 km/l, respectivamente. Já o motor 1.2 manteve os números anteriores, mas quem já tem um Tracker sabe que esses dados podem variar dependendo do estilo de condução e do tipo de pista que você pega.

### Design e Tecnologia

A série 100 Anos, que é baseada na versão Premier, vem para homenagear o centenário da Chevrolet no Brasil. Ela aposta em um visual diferenciado para atrair quem busca exclusividade sem abrir mão da tecnologia e, claro, da segurança. A cada curva que você faz, dá para sentir os detalhes pensados para proporcionar mais conforto.

### Manutenção e Cuidados

Por fim, mesmo com todas essas melhorias, a Chevrolet destacou que as exigências de manutenção permanecem as mesmas. Isso significa que você deve utilizar óleo certificado Dexos, realizar as revisões a cada 10 mil km, e a troca da correia só precisa ser feita aos 240 mil km. Um lembrete valioso, especialmente para quem está pegando a estrada, é que a marca se associou a novos fornecedores para a correia, aumentando a qualidade e a confiança no conjunto.

Quem não ama um carro que combina estilo, tecnologia e eficiência? O Tracker 2026 é uma boa pedida para quem quer rodar por aí com um carro que valoriza a aparência e a funcionalidade.