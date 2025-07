Chevrolet S10 WT MT tem desconto de R$ 44.400 para CNPJ

Durante todo o mês de junho, a Chevrolet está dando uma forcinha para empresas e produtores rurais que estão de olho na picape S10 WT com câmbio manual. Essa campanha de vendas diretas traz condições especiais que podem agradar bastante a quem precisa de um carro robusto para o dia a dia. Com uma capacidade de carga de até 1 tonelada e espaço na caçamba para mais de 1.061 litros, a S10 se mostra uma aliada e tanto para quem precisa transportar cargas.

O motor desse modelo, o S10 CD WT 2.8 Turbodiesel com câmbio manual, sai do preço normal de R$ 276.990 por apenas R$ 232.590 para os contemplados na campanha. Isso significa um desconto generoso de R$ 44.400! Com preços assim, quem está no mercado definitivamente deve considerar essa oferta.

Se você ficou interessado e quer mais detalhes sobre o que é necessário para aproveitar essa promoção, é só procurar uma concessionária Chevrolet mais próxima. Eles vão explicar tudo sobre documentos, prazos de entrega e opções de financiamento. Para quem acompanha o mercado, é bom saber que a Chevrolet S10 já contabilizou 1.579 emplacamentos até o dia 21 de julho, mas ainda está atrás da Toyota Hilux e da Ford Ranger, que estão na frente em vendas.

Agora, falando um pouco mais sobre o coração desse modelo: a S10 vem com um potente motor 2.8 turbodiesel que entrega 207 cavalos. E ainda temos a nova transmissão manual de 6 marchas, que promete fazer toda a diferença na hora de dirigir.

Essa picape também vem equipada com sistemas de segurança impressionantes, como 6 airbags, assistente de partida em subidas e controle de estabilidade. Para quem curte tecnologia, a central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay é uma mão na roda — imagine fazer suas playlists enquanto dirige, sem preocupações.

E quem já pegou uma estrada sabe como é fundamental ter faróis de neblina em LED para aqueles dias em que o clima não colabora. Além disso, a S10 traz ganchos na caçamba para amarração de carga e rodas de aço aro 16″. Para as famílias que precisam transportar crianças, o sistema ISOFIX para cadeirinhas é um baita diferencial.

Por fim, a picape ainda conta com um sistema de tração que pode ser selecionado eletronicamente, vidros elétricos com função “um toque” e travamento elétrico da tampa traseira com controle na chave. É um verdadeiro conjunto que une conforto, segurança e estabilidade nas estradas e no dia a dia.

Se você pensa em uma picape que combine força e tecnologia, a S10 WT pode ser uma excelente escolha!