Chevrolet reduz preço do Tracker LT 2026 em R$ 32 mil para PcD

A Chevrolet Tracker LT, já na sua versão 2026, está disponível para vendas diretas e promete agradar quem busca um SUV prático e estiloso. Esse modelo é uma boa pedida, especialmente para o público PcD, já que, além de ter um visual que não fica atrás dos outros da linha, oferece isenção total de IPI e alguns bônus de fábrica.

Se você está de olho na configuração LT 1.0 Turbo com câmbio automático, prepare o bolso: o preço gira em torno de R$ 155.040,00. Porém, para quem se encaixa na categoria PcD, o valor despenca para R$ 122.980,00. Isso representa uma economia de R$ 32.060,00. Vale ressaltar que esses preços podem variar dependendo da região e de detalhes como a cor e acessórios escolhidos.

Falando sobre as condições para PcD, as concessionárias Chevrolet pelo Brasil estão prontas para ajudar. Elas oferecem informações sobre quais condições de saúde garantem a isenção, além da documentação necessária e tudo relacionado ao processo de venda e financiamento.

Uma das novidades desse modelo 2026 são as mudanças no visual. A dianteira recebeu faróis com luzes de LED para melhorar a visibilidade durante o dia e uma grade frontal maior, em estilo colmeia, que dá um aspecto mais robusto ao veículo. Quem já pegou estrada de madrugada sabe como essas luzes ajudam!

Sob o capô, o Tracker LT continua com o motor 1.0 turbo flex, que agora entrega 115,5 cv com etanol e 115 cv com gasolina. Essa leve redução de potência, já que na versão anterior ele alcançava 121 cv, foi uma estratégia para que o carro encaixasse no programa Carro Sustentável e garantisse a isenção do IPI.

Em relação ao tamanho, o Tracker 2026 mantém as mesmas dimensões da versão anterior. Com 4,30 metros de comprimento e um porta-malas que comporta 393 litros, ele se mostra bem espaçoso para viagens e passeios.

Se você observa o mercado, notou que, de janeiro a julho de 2025, foram vendidas 34.217 unidades do Tracker. Mesmo assim, o Volkswagen T-Cross ainda lidera, seguido do Hyundai Creta e do Toyota Corolla Cross. O Tracker fez bonito em julho, emplacando 6.974 unidades, um desempenho bem positivo após o lançamento da nova versão.

Em resumo, a Chevrolet Tracker LT 2026 promete ser uma excelente opção para quem busca combinação de estilo, conforto e bom custo-benefício. Se você está considerando um carro novo, vale a pena ir até a concessionária e conferir de perto.