Chevrolet reduz preço do Onix Premier em R$ 18.300 para PcD

O Chevrolet Onix Premier 2026 já está nas lojas e promete fazer a alegria de quem é apaixonado por carros. A novidade deste ano é um foco especial em vendas diretas, principalmente para pessoas com deficiência (PcD). Essa galera pode aproveitar isenção total do IPI e um desconto direto de R$ 18.300, tornando o modelo bem mais acessível.

A versão Premier 1.0 Turbo automática sai por R$ 129.190 para o público em geral. Mas a beleza do desconto para PcD não pode ser ignorada, já que o preço cai para R$ 110.890. Informações confirmadas pelo site Fipe Carros mostram que essa é uma chance imperdível.

### Visual e Interior Renovados

Falando um pouco mais sobre as novidades, o visual do Onix foi atualizado. Com uma nova frente, o carro agora conta com faróis de LED nas versões mais completas, nova grade frontal e para-choque repaginado. Essas mudanças dão um ar mais moderno e vão deixar você se sentindo super estiloso ao volante.

Por dentro, o carro não fica atrás. O painel digital é de encher os olhos, e a central multimídia integrada facilita a vida na hora de navegar. Para quem gosta de uma tecnologia descomplicada, isso é ouro!

### Motor e Desempenho

Sob o capô, o Onix vem com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta. A potência foi de leve reduzida, agora são 115 cv com etanol ou gasolina. O torque permanece o mesmo, com 16,3 kgfm usando gasolina e 16,8 kgfm com etanol. E ele ainda traz um câmbio automático de seis marchas, que é uma mão na roda, principalmente para quem já enfrentou o trânsito de São Paulo, não é mesmo?

### Vendas e Mercado

Nos primeiros sete meses de 2025, o Onix vendeu 42.083 unidades. Esse número é bom, mas a Fiat Strada lidera disparada com 75.598 veículos emplacados. O Volkswagen Polo e o Fiat Argo também estão na briga, provando que o mercado está bem competitivo.

### Novidades na Manutenção

Outra mudança interessante é na correia dentada. Agora, ela tem uma nova composição química que a torna mais resistente, mesmo se você não conseguir praticar as manutenções ideais. Isso pode trazer um certo alívio para quem não está sempre atento a esses detalhes.

### Equipamentos Top de Linha

Por fim, a lista de equipamentos do Onix Premier não deixa a desejar. Ele vem equipado com carregador sem fio, assistente de estacionamento automático, faróis de neblina em LED, além de rodas de liga leve aro 16″. A central multimídia com tela de 11 polegadas e o painel digital de 8 polegadas são um show à parte. E quem não gosta de um visual interno caprichado nas cores Preto Jet Black e Cinza Dark Adriatic?

É assim que o Chevrolet Onix Premier 2026 chega, unindo conforto, tecnologia e preço justo, especialmente para quem precisa. E ao girar a chave de ignição, é a certeza de viver boas experiências na estrada!