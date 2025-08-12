BYD apresenta sedan híbrido Seal 5 DM-i na Tailândia

A BYD, a gigante chinesa que vem chacoalhando o mercado de veículos elétricos e híbridos, está de volta com uma novidade que promete fazer barulho no Sudeste Asiático. O lançamento do Seal 5 DM-i, diretamente de sua fábrica na Tailândia, é um verdadeiro presente para os apaixonados por tecnologia automotiva. Esse modelo, que atende pelo nome de Chaser 05 na China, chegou às mãos dos consumidores tailandeses no dia 8 de agosto. E a ansiedade valeu a pena!

Essa novidade é especial por ser o quarto modelo fabricado na unidade de Rayong, e o primeiro que vem com o volante do lado direito. Isso mesmo, perfeito para os países que seguem a regra da mão inglesa. A produção local demonstra como a BYD acredita nas capacidades industriais da Tailândia. O gerente geral da BYD, Ke Yubin, ressaltou que essa aposta foi pensada para fortalecer a presença da marca na região.

Falando em novidades, o Seal 5 DM-i apresenta duas versões no mercado. A Premium chega com um preço inicial de 769.900 baht tailandeses, que dá cerca de US$ 23.730. Mas tem uma promoção de lançamento que baixa o valor para 699.900 baht. A versão Standard ainda vai ter o preço definido, dependendo da concorrência. Então, se você está de olho nesse modelo, vale ficar ligado nas atualizações!

A historia da BYD na Tailândia começou em 2022, com a importação de veículos, mas em março de 2023, a marca decidiu que era hora de investir na produção local. Começou a construção da fábrica e, em julho de 2024, saiu do forno o primeiro carro produzido lá. E como um marco, esse veículo foi o oitavo milhão fabricado pela BYD no mundo. Um verdadeiro feito!

As vendas não param, e em julho, a BYD alcançou 344.296 veículos novos de energia vendidos globalmente, apesar de uma leve queda em relação a junho. Na Tailândia, a empresa já vendeu mais de 90 mil carros. Isso é um sinal claro de que a marca se consolidou na região e está abrindo caminho para um futuro elétrico mais sustentável.

E tem mais! Com essa produção em solo tailandês, a BYD vai gerar mais de 9 mil empregos. Olha que oportunidade bacana para fortalecer não só a economia local, mas também para impulsionar o setor automotivo sustentável na Ásia. E se você é fã de novidades, não deixe de conferir o supercarro U9 da BYD Yangwang, que promete uma potência de motor de cair o queixo.

Acompanhar essas movimentações no mundo automotivo é sempre uma emoção, e a expectativa para os próximos lançamentos só aumenta!