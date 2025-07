Chevrolet Onix exibe novo SUV em testes nas ruas

Finalmente a Chevrolet revela seu novo SUV, que promete entrar com tudo no mercado dos modelos de entrada. Depois de dois anos de especulações, o primeiro flagra apareceu e já dá uma ideia do que esperar. As imagens vieram na carona do perfil do Instagram @placaverde e mostram que a marca está buscando uma posição forte na faixa de R$ 100 mil, concorrendo diretamente com os likes de VW Tera, Fiat Pulse e Renault Kardian.

Recentemente, a General Motors apresentou o Tracker renovado, que traz um design mais refinado tanto por fora quanto por dentro. Essa nova abordagem tem tudo para fazer frente ao crescente segmento de SUVs compactos. E, para garantir um lugar ao sol, a Chevrolet está desenvolvendo um SUV baseado no Onix hatch, o que promete um visual moderno e atraente.

O novo modelo, mesmo com a camuflagem que ainda esconde alguns detalhes, tem um design que promete seguir a nova linguagem estética da GM. Já dá para perceber as linhas que remetem aos SUVs mais recentes, como o Blazer EV. Os faróis divididos e a grade frontal mais robusta são algumas das características que estão por vir.

### O que esperar do design

Como uma pessoa que já se perdeu em um carro do ano, posso dizer que a diferença estética sempre faz a diferença na hora de comprar. O futuro SUV da Chevrolet trará uma traseira exclusiva, diferente do Onix e, ao que tudo indica, bem atraente. Os racks de teto, que não estão no modelo atual do Onix, são um indicativo de que esse novo SUV vai abraçar um perfil mais aventureiro.

Na parte dianteira, a camuflagem esconde alguns elementos que podem diferenciar este modelo dos demais da linha. E quem aprecia um pouco mais de altura em relação ao solo e rodas maiores vai ficar satisfeito, pois esses detalhes também estão nos planos.

### Tecnologia e conforto

No interior, é provável que vejamos um painel digital integrado, algo que já aparece em modelos como a S10 e a Trailblazer. Sabemos como a tecnologia faz a diferença na experiência ao volante, não é mesmo? Recursos que farão parte do novo SUV provavelmente incluirão boas práticas de segurança, como alerta de colisão e assistente de permanência na faixa, especialmente nas versões mais completas.

Ao contrário do Onix, que não traz muitos desses itens, o novo SUV promete elevar o nível em conforto e segurança.

### Motorização e numeração

Falando sobre o que realmente importa, a mecânica. O novo SUV deverá adotar o motor 1.0 turbo familiar, o mesmo que já consta na linha do Tracker, com uma potência sólida em torno de 116 cv a gasolina e 121 cv no etanol. Boa parte do público que já pilotou o Tracker sabe que o torque de 18,9 kgfm é bastante eficiente, principalmente em estradas ou em situações de ultrapassagens rápidas.

A Chevrolet está usando um belo investimento de R$ 7 bilhões para modernizar sua linha compacta e acrescentar esse novo SUV. Eles estão de olho no espaço que se cria entre os SUVs mais caros e o consumidor que busca algo acessível, mas sem abrir mão de qualidade.

Assim, o novo SUV promete trazer uma proposta interessante e acessível para quem quer um carro que atenda bem ao dia a dia, sem perder a pegada aventureira. E, enquanto aguardamos mais detalhes, dá para crer que esse lançamento será um amor à primeira vista para os apaixonados por carros.