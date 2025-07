Chevrolet Onix e Onix Plus 2026: mudanças e preços na Fipe

Chevrolet apresentou nesta terça-feira (8) a linha 2026 do Onix e Onix Plus. Essa é a primeira reestilização visual desde o lançamento dos modelos em 2019. As alterações mais visíveis estão na frente do carro, que agora conta com um novo para-choque, uma grade repaginada e faróis que trazem iluminação de LED em algumas versões.

E não é só na aparência que as mudanças se destacam: o ângulo de ataque da nova dianteira aumentou em 25%, indo para 17°. Isso significa que a frente do carro promete não raspar mais em lombadas ou valetas, um ponto que muitos proprietários da versão anterior sempre reclamavam.

Os modelos continuam com traseira semelhante, mas as lanternas ganharam um novo desenho interno. Agora, por dentro, as novidades são ainda mais interessantes. O painel digital aumentou para 8 polegadas e a nova central multimídia de 11 polegadas tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bem bacana para quem adora tecnologia.

A manopla do câmbio também foi atualizada. Em todas as versões, a lista de equipamentos de série está mais recheada. Agora, você encontra chave presencial, ar-condicionado calibrado, ajuste de altura do banco do motorista, espelhos elétricos, volante com regulagem e o sistema OnStar. Para quem fica horas dirigindo, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença!

Sob o capô, as opções de motores não mudaram. O 1.0 flex continua, com até 82 cv e 10,6 kgfm, acompanhado de um câmbio manual de seis marchas. O 1.0 turbo agora tem injeção direta, com a potência levemente reduzida para 115 cv, mas o torque subiu para 19 kgfm, o que é uma mão na roda para quem roda em cidade, já que a entrega de força melhora em rotações mais baixas.

A nova calibração da suspensão promete um conforto extra em pisos irregulares e, ao mesmo tempo, mantém o desempenho nas curvas. Outro ponto positivo é a correia dentada, que agora se beneficia de um material mais resistente. Para somar, a GM aumentou a garantia do sistema nos modelos já vendidos e agora oferece cinco anos de cobertura para os novos veículos, desde que o cliente aceite os termos do OnStar.

Os porta-malas continuam com a mesma capacidade: 275 litros no Onix hatch e 469 litros no Onix Plus sedã. A plataforma e a estrutura interna se mantêm, com o formato do painel e o acabamento em plástico permanecendo. A Chevrolet promete que, apesar das mudanças, a robustez da linha continua com um toque extra de conforto e tecnologia.

E sobre os preços, eles foram divulgados também. O Onix hatch parte de R$ 102.990 na versão 1.0 MT e pode chegar até R$ 130.190 na versão RS com motor turbo. No caso do Onix Plus, os preços vão de R$ 106.990 até R$ 136.490 na versão Premier. A boa notícia? A tabela de preços se manteve estável, mesmo com todas essas melhorias.

Essa atualização é crucial para a Chevrolet, que quer reacender suas vendas com os modelos compactos, especialmente após perder espaço para concorrentes como o Fiat Argo/Cronos e o Volkswagen Polo/Virtus. Com mais conforto, desempenho aprimorado e conectividade de ponta, os novos Onix e Onix Plus 2026 têm tudo para retomar a liderança no mercado brasileiro.