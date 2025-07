Chevrolet oferece desconto de R$ 47.300 na S10 Z71 para CNPJ

A Chevrolet S10 Z71 está com uma oportunidade imperdível para as empresas e produtores rurais durante o mês de julho. Com um visual robusto e descolado, essa picape é perfeita para quem precisa carregar peso, suportando mais de uma tonelada com facilidade.

Se você se interessou, vale a pena dar um pulo em uma concessionária Chevrolet perto de você. Lá, vão explicar como funciona o processo de compra, quais documentos você vai precisar, os prazos de entrega e as opções especiais de faturamento e financiamento voltadas especificamente para quem tem CNPJ. Não deixe de conferir!

O modelo CD Z71 2.8 turbodiesel automático tem preço de tabela de R$ 314.290,00, mas, com o desconto para vendas diretas, você pode levar para casa por R$ 266.990,00. Isso garante uma economia de R$ 47.300,00, uma faca no queijo!

E não estamos falando só de preço. A Chevrolet S10 Z71 vem cheia de tecnologia e conforto. Ela conta com carregador de celular por indução, painel digital de 8” com várias opções de personalização e um sistema Chevrolet MyLink com uma tela sensível ao toque de 11”. Para quem não quer ficar sem conexão, duas entradas USB na frente e mais duas atrás seguram o carregamento e a transferência de dados.

Para o som, a picape não decepciona: são quatro alto-falantes e dois tweeters, além de Wi-Fi nativo que aceita até sete dispositivos conectados. E se você já pegou um trânsito danado, vai agradecer os seis airbags, o assistente de partida em rampas e a câmera de ré digital que facilitam a vida no dia a dia.

Os bancos são revestidos em material premium e a picape vem equipada com faróis de LED, direção elétrica progressiva e um santantônio exclusivo da versão Z71. E ah, não esqueça da capota marítima e dos ganchos na caçamba para amarração de carga. Tudo isso sem descuidar do design que, convenhamos, é bem estiloso!

Se você está considerando uma picape robusta para o trabalho ou até mesmo para aventuras nos finais de semana, a S10 Z71 realmente merece sua atenção!