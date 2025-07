Chevrolet lança Montana 2026 com interior da Tracker

A Chevrolet acabou de lançar a linha 2026 da Montana, e vem cheia de novidades que vão deixar os apaixonados por picapes de olho. O visual da picape recebeu um toque novo, com rodas redesenhadas nas versões Premier e RS. Para quem gosta de cores vibrantes, a nova opção Vermelho Scarlet chega para adicionar mais estilo. E não para por aí: o interior agora conta com um “cockpit virtual”, que combina um painel digital de 8 polegadas com a central multimídia MyLink de 11”. Isso sem falar na câmera de ré em alta resolução e no Wi-Fi nativo, perfeitos para quem adora conectar o smartphone enquanto dirige.

Uma novidade bem legal é o sistema OnStar, que agora tem a função “Acompanhamento Seguro”. Isso significa que, em caso de emergência, um atendente pode acompanhar o trajeto em tempo real e chamar ajuda. Não dá pra negar que, para quem passa bastante tempo na estrada, esse recurso é um baita alívio.

Sob o capô, a montagem do motor 1.2 turbo flex continua, mas com um upgrade. Recentemente, ele recebeu injeção direta e ajustes eletrônicos, o que elevou a potência para 141 cv. Além disso, a economia de combustível melhorou em até 4%, e as emissões diminuíram! Ah, e a versão manual agora oferece itens extras que fazem a diferença no dia a dia, como retrovisores e maçanetas na cor do carro, espelhos com ajuste elétrico e iluminação interna na caçamba.

A linha 2026 tem preços que começam em R$ 141.790 para a versão manual, enquanto a topo de linha, a RS, chega a R$ 177.290. Entre as opções, temos também as versões LT (R$ 147.790), LTZ (R$ 164.290) e Premier (R$ 172.990), todas automáticas.

Com essas novas features, a Chevrolet quer aumentar sua participação no segmento de picapes intermediárias, tentando fechar a diferença para a grande líder, a Fiat Toro, que deve ultrapassar 500 mil unidades vendidas em 2025.

Se você der uma olhada na versão de entrada, a Montana já oferece um pacote bem interessante, com protetor de caçamba, seis airbags, ar-condicionado e alerta de colisão. Também inclui o sensor crepuscular e a central MyLink com projeção sem fio, conexão OnStar e Wi-Fi. A partir da versão LTZ, os itens vão se somando, como as rodas de 17”, chave presencial, painel digital e a câmera de ré em alta definição. Nas versões Premier e RS, você ainda ganha faróis full-LED, carregador de celular por indução e até alerta de ponto cego.

Outra novidade são os acessórios opcionais: luz ambiente, tapetes de borda alta e até um sistema de som premium. Para quem adora levar a bike na estrada, tem suporte para bicicleta e engate traseiro que suporta até 400 kg, ótimo para uma escapadinha no fim de semana.

Por fora, a Montana tem 4,72 m de comprimento e 1,80 m de largura, com um entre-eixos de 2,80 m, garantindo um bom espaço interno. A caçamba tem capacidade para 874 litros e traz uma tampa mais leve, vedação avançada e ganchos internos para organizar a carga. Com certeza, um pacote bastante interessante para quem busca uma picape versátil e cheia de estilo para o dia a dia.